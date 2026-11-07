La venta de insumos para la construcción descendió 3,53%

En octubre el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, exhibió un descenso de 3,53% mensual desestacionalizado y una baja de 9% interanual.

En los primeros diez meses de 2026 las empresas del Grupo Construya despacharon al mercado interno una cantidad de productos 2,3% inferior a la del período enero-octubre de 2025.

«Las ventas de insumos disminuyeron en octubre y cumplieron cinco meses de caídas consecutivas, acumulando una caída de 3,6% anual en los primeros diez meses del año. La normalización de las condiciones macroeconómicas y la recuperación del crédito están siendo más lentas que lo que esperábamos meses atrás. No obstante, desde Construya creemos que las perspectivas a mediano plazo continúan siendo positivas para la inversión residencial, en la medida que el crecimiento de la superficie autorizada para construir se plasme en obras.», expresaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: ACERBRAG, PEISA, Ferrum S.A.; PAREXKLAUKOL S.A., Cambre S. A., entre otras

Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó está referido al mes de septiembre de 2026, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de octubre 2026.