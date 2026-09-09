Cuestionamientos en Chubut al proyecto de reforma judicial inconsulto



La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut y los Colegios Públicos de Abogados de Esquel y Puerto Madryn presentaron fuertes objeciones al proyecto de ley que impulsa la creación de una nueva Cámara Laboral.

Entre los principales cuestionamientos aparecen la falta de consulta previa, la creación de una “Sala Compensadora”, la posibilidad de traslados de jueces sin un nuevo concurso específico, la obligatoriedad de determinados precedentes judiciales y la ausencia de información suficiente sobre carga de trabajo, funcionamiento e impacto presupuestario.

La Asociación de la Magistratura aclaró que no se opone a la especialización ni a una reforma judicial, pero reclamó un diagnóstico integral y una instancia de diálogo antes de avanzar. También advirtió que, en los últimos 20 años, la población de Chubut creció aproximadamente 16%, mientras que la cantidad de integrantes del Poder Judicial aumentó 40%.

Los Colegios de Abogados de Esquel y Puerto Madryn fueron más duros y pidieron suspender el tratamiento del proyecto, advirtiendo incluso que podrían recurrir a vías judiciales si la iniciativa avanza en los términos actuales.