Comodoro vivió un desfile innovador con Sello Sostenible



La ciudad de Comodoro Rivadavia fue escenario de un acontecimiento que fusionó el diseño de autor, la sustentabilidad ambiental y el emprendimiento femenino, en el marco de un desfile sin precedentes, en el que emprendedoras chubutenses, seleccionadas de los programas provinciales Raíz Emprendedora y Tejiendo Futuro -impulsados por la Secretaría General de Gobierno del Chubut- presentaron oficialmente sus cápsulas y colecciones ante la comunidad.

La pasarela comodorense, donde deslumbró la presentación de la cápsula Raíz, reflejó una visión innovadora donde la moda se encontró con la conciencia ecológica y el valor del trabajo local.

En esta edición, las propuestas seleccionadas conformaron la cápsula central del programa Raíz Emprendedora, acompañadas por referentes del programa Tejiendo Futuro, entre quienes se destacaron las participaciones especiales de Clara Leufuman y Vanesa Huenchueque, hilanderas de la iniciativa.

De este modo, un gran staff de creadoras demostró cómo transformar la identidad patagónica en indumentaria y accesorios de alto valor agregado.

Hacia la autonomía y formalización económica

Más allá de la propuesta estética, este desfile representó la consolidación y visibilización de un intenso trabajo territorial, a través de dispositivos de formación, acompañamiento en comercialización y herramientas de gestión impulsadas por la Provincia.

De esta manera, Raíz Emprendedora y Tejiendo Futuro reafirman su compromiso para que cada vez más mujeres chubutenses lideren sus propios proyectos productivos.

Desde la Secretaría General de Gobierno se resaltó que la exitosa realización de este evento en Comodoro Rivadavia quedará marcado como una verdadera celebración del talento local, el diseño sustentable y el crecimiento económico con perspectiva de género.

Emprendedoras protagonistas

Entre las emprendedoras protagonistas del evento, desde la organización se destacó a Albor Patagonia – Puerto Madryn, una propuesta de diseño inspirada en los paisajes y la materia prima de la región costera, promoviendo prácticas sostenibles en la industria textil. Contacto: https://linktr.ee/alborpatagonia

También a Jointex Cooperativa Textil – Comodoro Rivadavia, un ejemplo de asociativismo y trabajo colectivo en la industria textil local, apostando a la producción de calidad y la consolidación formal del sector. Contacto: https://www.instagram.com/jointex_coopetextil/

A su vez, Marcela Saez Instituto de Alta Moda – Comodoro Rivadavia, resaltó por su trayectoria y formación profesional aplicada al diseño de alta costura y moldería, potenciando el talento local desde la educación técnica y creativa. Contacto:

https://www.instagram.com/institutoaltamoda.ms?stkn=MXFpZW1rZDZnajJuMw==

Por último, Perica Checa – Comodoro Rivadavia, marca especializada en diseño de accesorios de autor que complementaron de manera integral los looks presentados sobre la pasarela, aportando identidad y detalle artesanal. Contacto: https://www.pericacheca.com.ar