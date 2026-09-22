Comenzó juicio por jurados por un homicidio en Gaiman



Comenzó en Trelew el juicio por jurados por la muerte de Gilberto Segundo Pizarro, en un hecho ocurrido hace un año en la localidad de Gaiman.

A primera hora de este martes 22 de septiembre se realizó la audiencia de selección de jurados (Voir Dire) y el tribunal popular quedó conformado por 12 personas en carácter de titulares y 2 suplentes.

La jueza penal Carolina Marín tomó juramento de ley a los integrantes del jurado popular y posteriormente brindó las instrucciones iniciales correspondientes al desarrollo del debate.

La causa está identificada como NIC 12211, caratulada “Comisaría Gaiman s/ investigación tentativa de homicidio r/ víctima Gilberto Segundo Pizarro – Gaiman, año 2025” y en el debate la acusación está en cabeza del Ministerio Público Fiscal a través del fiscal general Mauro Quinteros, en tanto que la defensa del acusado está a cargo de la defensora pública Romina Rowlands.

La causa tiene como único imputado a Andrés Ernesto Huilipan, quien enfrenta una acusación por homicidio simple en calidad de autor, en los términos de los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Alegatos

Luego de la conformación del tribunal popular, la toma de juramento y las instrucciones de la magistrada, el debate comenzó con los alegatos de apertura de las partes.

En primer turno, el fiscal general Mauro Quinteros presentó ante los jurados su teoría del caso y según la acusación, Huilipan habría ingresado al domicilio de Gilberto Pizarro, ubicado en el barrio El Túnel de Gaiman, y lo habría atacado con un caño.

Por su parte, la defensora general Romina Rowlands sostuvo que durante el debate la Fiscalía no podrá acreditar que su representado haya sido responsable de la muerte de Pizarro. En ese sentido, remarcó que la acusación por sí sola no determina la culpabilidad del imputado y solicitó al tribunal popular que lo declare no culpable.

Concluidos los alegatos iniciales, comenzó la etapa de producción de prueba, que está prevista inicialmente para desarrollarse durante tres jornadas.