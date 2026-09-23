Chubut participará del stand de la Patagonia en la FIT 2026



Del 26 al 29 de septiembre, en el predio de La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevará a cabo la 30° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT).

De la misma, la provincia del Chubut participará en el stand institucional de 180 metros cuadrados ubicado dentro del espacio de la Región Patagonia; además de tener presencia en la FIT Food y en la FIT Outdoor, con más de 80 expositores y representantes del sector turístico y productivo provincial.

La oferta turística de las distintas regiones de la provincia estará representada por más de 60 coexpositores entre municipios, organismos de turismo, destinos y prestadores privados que exhibirán propuestas y experiencias turísticas vinculadas al turismo de naturaleza, fauna, aventura, gastronomía, nieve y cultura.

A esta propuesta se suma la participación provincial en FIT Food, con productores del Sello Origen Chubut, y en FIT Outdoor, donde se pondrán en valor las experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, aventura y actividades al aire libre.

Destinos, experiencias y agenda de actividades

Durante la feria, Chubut desarrollará una agenda de presentaciones destinada a promocionar sus destinos y productos turísticos, con exposiciones y charlas a cargo de representantes de destinos y del sector privado.

La programación incluirá presentaciones vinculadas al astroturismo, turismo activo, Península Valdés, enoturismo, gastronomía, turismo aventura y nuevas experiencias que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

La cocina y los sabores regionales también tendrán un espacio destacado, donde se realizará una clase de cocina en vivo, a cargo de Paula Chiaradia (Trevelin) y Diego López Oliver (Trelew), quienes integran el Registro de Cocineros Chubutenses. Ambos, bajo el concepto “Entre el Mar y la Cordillera: Sabores del Chubut”, pondrán en escena la diversidad de productos y tradiciones culinarias de la provincia.

Además, habrá shows en vivo de Las Leivas, grupo de la ciudad de Trelew que ganó en la categoría dúo vocal de la sede Puerto Pirámides del Pre-Cosquín 2027 , que llevará su propuesta artística al escenario del stand de Patagonia, el día sábado, y también al escenario exterior “Elegí Argentina”, dispuesto por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el domingo.

Mercado profesional

Durante el lunes y martes, jornadas destinadas a profesionales, los coexpositores chubutenses participarán de FIT B2B y de las rondas de negocios, generando encuentros con operadores, agencias, compradores y referentes del mercado turístico nacional e internacional.

Las rondas de negocios se desarrollarán junto al Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT), con la participación prevista de compradores internacionales, principalmente de Latinoamérica y otros mercados estratégicos.

Más de 80 expositores del sector

En el stand institucional, que contará con 63 coexpositores, estarán representadas las distintas regiones de Chubut.

Por la Costa participarán Pesca Continental; Municipalidad de Puerto Pirámides; Secretaría de Turismo y Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn; Ente Mixto Rawson Turismo; Municipalidad de Trelew – ENTRETUR; Dirección de Turismo de Gaiman; Turismo Dolavon; Dirección General de Turismo de Comodoro Rivadavia / Ente Comodoro Rivadavia; Secretaría de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local de Rada Tilly; y Municipalidad de Camarones.

Por la Meseta estarán presentes las Municipalidades de Sarmiento y Río Mayo; mientras que por la Cordillera participarán la Municipalidad de Alto Río Senguer, el Viejo Expreso Patagónico La Trochita, la Secretaría de Turismo de Esquel, la Secretaría de Turismo de Trevelin y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo.

La representación del sector privado estará integrada por Botazzi – Avistaje de Ballenas BKB SA; Peke Sosa Turismo de Aventura SRL – Last Frontier Moto Tour; Sussanich Turismo; Huinca Travel; Cuyun Co Turismo; Arnez Travel; Alpataco Travel; Odisea Patagónica; Montaner Viajes; Flamenco Tour; Rústica Patagonia; VozdelMar Tours; Animal Travel Tu Pasaje a la Aventura; Hotel Rayentray – Cadena Rayentray; Punta Tombo Turismo; Sentir Patagonia Travel; Parry Smart Hotel; Forastero Tour; Madryn Buceo; Grimm Travel; Tremun Hoteles – Hotel Yene Hue; Hotel Bahía Nueva; EVT Live Trekking Patagónico; Gondwana Expedition; Calew Travel; Mar del Sur Viajes; Hotel Austral – Roqueta Prat SA; El Agreste Patagonia; Lucania Palazzo Hotel; Operadora Escuela de Buceo Zeus; Seaside Trails Experiences – Senderismo; Tierra Salvaje | Turismo Guenguel; Meraki Sur EVT; Limits Adventure EVT; Criollos Turismo; Gales al Sur; Agencia Turismo Patagonia; Marcando Ruta; Nawal Glamping; Arroyo Escondido; Cámara de Turismo de Trevelin; Cleona Safari Lacustre – Parque Nacional Los Alerces; Complejo Puerto Quintín – Puerto Patriada; y CamTur Lago Puelo.

Por su parte, en FIT Food, espacio destinado a la promoción de la gastronomía y los productos regionales, estarán presentes Serajuana Conservas – González Rubbo SAS, Carrdumen, Bivalvia “Sabores de Mar”, Cuyen S.R.L., PiquiGin, Chacra Kaish, De Los Abuelos Productos Naturales, MEMORABLE, Aiwen y ALAS, que tendrán la posibilidad de presentar sus productos y elaboraciones a los visitantes de la feria.

Además, Chubut contará con un espacio propio en FIT Outdoor, destinado a promocionar las propuestas provinciales vinculadas al turismo de naturaleza, aventura y experiencias al aire libre, con especial énfasis en el avistaje de fauna y las actividades de contacto con los paisajes chubutenses.