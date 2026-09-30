Chubut mostró toda su oferta turística en la FIT 2026



A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, Chubut participó en la 30ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolló del 26 al 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires, con una propuesta integral que permitió mostrar la diversidad de destinos, experiencias, productos y servicios que conforman la oferta turística provincial.

A lo largo de las cuatro jornadas, el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, acompañó la participación de la Provincia y mantuvo una intensa agenda de reuniones, encuentros y mesas de trabajo con representantes del sector público y privado, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y fortalecer acciones para el desarrollo turístico de Chubut.

En ese marco, Lapenna destacó la importancia de la amplia representación provincial en la feria. “Para nosotros es muy importante haber tenido una alta participación de los privados y los destinos. Acompañaron municipios, prestadores turísticos y productores, mostrando la oferta de Chubut. Esta presencia demuestra que, cuando trabajamos juntos, podemos mostrar una provincia mucho más fuerte, diversa y con enormes posibilidades de crecimiento”, señaló.

El ministro remarcó además que “el turismo se construye entre todos, y esta FIT fue una muestra concreta de eso: el Estado acompañando, los destinos mostrando sus propuestas y el sector privado generando experiencias y oportunidades de negocios. Tenemos que seguir trabajando de manera articulada para impulsar el turismo, generar empleo y lograr que cada vez más argentinos y visitantes del exterior elijan Chubut”.

Una nutrida agenda de Chubut

La participación en FIT también permitió avanzar en mesas de trabajo, encuentros institucionales y acuerdos estratégicos vinculados al crecimiento de la actividad turística. Entre ellos se destacó la firma de un convenio entre el ministro Lapenna y Fabián Moncada, presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), orientado a fortalecer el desarrollo del turismo de reuniones y generar nuevas oportunidades para Chubut en este segmento.

Además, se realizaron reuniones con las aerolíneas que operan en Chubut, confirmando Aerolíneas Argentinas dos frecuencias más a partir de noviembre a la ciudad de Trelew.

Por otro lado, hubo presentaciones en auditorio donde la Provincia dio a conocer las propuestas de Astroturismo para el Eclipse Solar Anular de febrero y participó del panel de Best Tourism Villages sobre experiencias e impactos territoriales, destacando la selección de Puerto Pirámides como uno de los ocho destinos que representan a la Argentina en la edición 2026 del certamen de ONU Turismo. Asimismo, destinos y prestadores ofrecieron charlas sobre distintas experiencias turísticas.

Chubut, una provincia en movimiento

Durante cuatro jornadas, más de 60 representantes del sector público y privado fueron protagonistas de una propuesta integral para mostrar la diversidad turística de Chubut. Shows en vivo, cocina, degustaciones, lanzamientos y presentaciones dieron ritmo a una agenda que permitió recorrer, en un mismo espacio, experiencias vinculadas a la naturaleza, la fauna, la aventura, la gastronomía, la nieve, la cultura, el astroturismo y el enoturismo.

La música también tuvo su lugar con la presentación de Las Leivas, grupo de Trelew ganador de la categoría dúo vocal de la sede Puerto Pirámides del Pre-Cosquín 2027, que llevó su propuesta artística a los escenarios de la feria. Allí compartieron escenario con bandas de nivel nacional de renombre como Los Nocheros o DesaKTa2; llevando a las jóvenes artistas chubutenses a una experiencia única en su carrera.

En la cocina en vivo, los cocineros chubutenses Paula Chiaradia, de Trevelin, y Diego López Oliver, de Trelew, presentaron “Entre el Mar y la Cordillera: Sabores del Chubut”, poniendo en escena productos y tradiciones que forman parte de la identidad gastronómica provincial. También se realizaron durante las cuatro jornadas las degustaciones Vinos y Sabores de Chubut, acercando al público los productos y la producción vitivinícola del territorio.

Sabores y aventura

En FIT Food, diez productores del Sello Origen Chubut tuvieron la posibilidad de presentar sus productos y elaboraciones ante miles de visitantes, poniendo en valor la identidad y calidad de la producción chubutense.

Por su parte, el espacio Chubut Outdoor concentró experiencias vinculadas al turismo aventura, con la participación de prestadores turísticos, simuladores y activaciones que permitieron acercar al público propuestas de buceo, kayak, 4×4, esquí, trekking y motos, entre otras actividades.

Así, Chubut presentó en FIT una oferta que combina naturaleza, aventura, gastronomía, cultura y experiencias, pero también una provincia que trabaja de manera articulada para fortalecer sus destinos, acompañar al sector privado y generar nuevas oportunidades para el desarrollo turístico.

Todos los que fueron parte

Del stand institucional participaron Pesca Continental; Municipalidad de Puerto Pirámides; Secretaría de Turismo y Ente Mixto de Promoción Turística de Puerto Madryn; Ente Mixto Rawson Turismo; Municipalidad de Trelew – ENTRETUR; Dirección de Turismo de Gaiman; Turismo Dolavon; Dirección General de Turismo de Comodoro Rivadavia / Ente Comodoro Rivadavia; Secretaría de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local de Rada Tilly; Municipalidad de Camarones; Municipalidad de Sarmiento; Municipalidad de Río Mayo; Municipalidad de Alto Río Senguer; Viejo Expreso Patagónico La Trochita; Secretaría de Turismo de Esquel; Secretaría de Turismo de Trevelin y Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lago Puelo.

También fueron parte los prestadores y empresas Botazzi – Avistaje de Ballenas BKB SA; Peke Sosa Turismo de Aventura SRL – Last Frontier Moto Tour; Sussanich Turismo; Huinca Travel; Cuyun Co Turismo; Arnez Travel; Alpataco Travel; Odisea Patagónica; Montaner Viajes; Flamenco Tour; Rústica Patagonia; VozdelMar Tours; Animal Travel Tu Pasaje a la Aventura; Hotel Rayentray – Cadena Rayentray; Punta Tombo Turismo; Sentir Patagonia Travel; Parry Smart Hotel; Forastero Tour; Madryn Buceo; Grimm Travel; Tremun Hoteles – Hotel Yene Hue; Hotel Bahía Nueva; EVT Live Trekking Patagónico; Gondwana Expedition; Calew Travel; Mar del Sur Viajes; Hotel Austral – Roqueta Prat SA; El Agreste Patagonia; Lucania Palazzo Hotel; Operadora Escuela de Buceo Zeus; Seaside Trails Experiences – Senderismo; Tierra Salvaje | Turismo Guenguel; Meraki Sur EVT; Limits Adventure EVT; Criollos Turismo; Gales al Sur; Agencia Turismo Patagonia; Marcando Ruta; Nawal Glamping; Arroyo Escondido; Cámara de Turismo de Trevelin; Cleona Safari Lacustre – Parque Nacional Los Alerces; Complejo Puerto Quintín – Puerto Patriada y CamTur Lago Puelo.

En FIT Food participaron Serajuana Conservas – González Rubbo SAS, Carrdumen, Bivalvia “Sabores de Mar”, Cuyen S.R.L., PiquiGin, Chacra Kaish, De Los Abuelos Productos Naturales, MEMORABLE, Aiwen y ALAS.