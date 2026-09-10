Chubut lideró el aumento de precios en agosto

Los precios de los alimentos registraron comportamientos heterogéneos entre las distintas provincias durante agosto.

Las variaciones mostraron un abanico de incrementos donde las mayores subas mensuales estuvieron en Chubut (+4,8%), Mendoza (+3,9%) y La Rioja (+3,7%), mientras que en el otro extremo los menores aumentos se dieron en Chaco (+0,8%), La Pampa (+0,6%) y Río Negro (+0,5%).

Los datos corresponden al informe “Changuito Federal” que realiza la consultora Analytica y que procesó Agencia Noticias Argentinas. El comportamiento regional también expuso brechas marcadas al observar el desempeño interanual de los valores provinciales en el país.

En el análisis de los últimos doce meses, el encarecimiento más fuerte se dio en las provincias patagónicas, con variaciones entre el 35% y 37%. En contraste directo con esa tendencia, las menores subas estuvieron en San Luis (+25,5%), La Rioja (+25,1%) y Catamarca (+24,0%).

Al interior de los rubros evaluados, los alimentos de consumo masivo sufrieron ajustes diversos, donde el mayor incremento generalizado se dio en la cebolla, cuyo precio subió entre 10% y 40%.

A su vez, se destacó la suba en el aceite de girasol, en torno al 2% y al 4% en casi todas las provincias, a excepción de Jujuy (+5,2%) y Salta (+7,2%) que tuvieron los mayores aumentos.

Según el informe elaborado en base a precios online, «una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones». En este marco, el estudio técnico detalló que «la Patagonia, que tiene los ‘changuitos’ más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados».

Dentro de esta zona geográfica, la medición especificó que «se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén».

De este modo, Analytica señaló que «los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas». La investigación midió una compra mensual representativa para una familia típica mediante una selección unificada de productos de supermercado.

En ese contexto, se identificaron «los fideos, con incrementos de entre 4% y 7%» en la mayoría de las jurisdicciones, con subas superiores registradas en «San Juan (+9,6%) y Salta (+11,5%)».

Al evaluar el impacto directo sobre la capacidad de compra de los trabajadores, el documento analizó el caso específico del gremio mercantil.

Tomando como referencia la remuneración del sector de comercio al por menor, «se ve que la ponderación de la canasta es significativamente más elevada, llegando a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios».