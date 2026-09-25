Chubut expone su programa de inclusión educativa en evento internacional en Neuquén



Este viernes 25, el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, participará del Educational Technology Summit 2026, que se desarrollará en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén, en el marco de la Copa Robótica Educabot 2026.

El encuentro reunirá a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas y del ámbito académico para abordar el potencial de la tecnología como herramienta para transformar los sistemas educativos y promover soluciones de alcance federal.

Inclusión y tecnología

En este marco, Punta fue invitado a participar del panel “Inclusión que Transforma”, correspondiente al eje temático “Inclusión 4.0: La Tecnología como Puente Educativo”, a partir de la experiencia que desarrolla Chubut con su Programa de Fortalecimiento a la Inclusión.

El ministro compartirá los principales alcances de esta iniciativa, que comenzó en junio con seis establecimientos educativos y actualmente alcanza a diez escuelas, seleccionadas de manera estratégica para garantizar la presencia del programa en las distintas regiones de la provincia.

La propuesta articula tecnología, recursos de accesibilidad y formación docente, mediante las denominadas Valijas Inclusivas, acompañadas por instancias de capacitación destinadas a equipos directivos y docentes y un seguimiento sostenido de las instituciones participantes.

Para ampliar el impacto de la iniciativa, fueron seleccionados establecimientos que, a su vez, nuclean o articulan con otras escuelas, como los Centros de Servicios Alternativos y Complementarios (CSAyC). De esta manera, el programa busca favorecer que sus herramientas y conocimientos alcancen progresivamente a una mayor cantidad de comunidades educativas. La propuesta cuenta con el acompañamiento de ALUAR y de Educabot como socios técnicos.



Finalistas de la Copa Robótica

La participación de Chubut en Neuquén se extenderá también a la Copa Robótica Educabot 2026, que tendrá lugar este viernes 25 y sábado 26 de septiembre y reunirá a escuelas secundarias de distintas jurisdicciones.

En esta instancia, representarán a la provincia la Escuela Nº 725 de Sarmiento y la Escuela Nº 737 de Comodoro Rivadavia, que lograron convertirse en finalistas entre más de 30 establecimientos participantes.

Ambas instituciones viajarán a Neuquén con el acompañamiento del Ministerio de Educación del Chubut, fortaleciendo la presencia de la provincia en un espacio que vincula educación, innovación y tecnología, y que permitirá compartir experiencias y conocimientos con otras comunidades educativas del país.