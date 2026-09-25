Capacitan sobre el uso de IA a los prestadores turísticos

El Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut llevó adelante durante tres días la capacitación presencial denominada “Chubut Innova: Comunicación, turismo e IA”. Las localidades de Esquel, Cholila y Corcovado fueron epicentro de una nueva instancia de formación impulsada por la Provincia, que en esta oportunidad estuvo destinada principalmente a prestadores del sector turístico.

Los encuentros reunieron además a estudiantes de carreras afines con la temática y funcionarios municipales, constituyéndose asimismo como espacios para el intercambio de experiencias y la incorporación de nuevos conocimientos.

La iniciativa de la cartera turística chubutense tuvo como gran objetivo brindar herramientas estratégicas a los participantes para potenciar la comunicación, apostando a que cada prestador se convierta en embajador de su territorio.

La capacitación “Chubut Innova: Comunicación, turismo e IA” comenzó en Cholila, siguió en el Centro Cultural de la ciudad de Esquel y finalizó en Corcovado.

Temática

La profesional a cargo de las jornadas abordó temáticas de suma interés para el sector, entre ellas la marca personal y de emprendimientos, cómo generar relatos que inviten a los visitantes a conocer los destinos, con rasgos distintivos y memorables.

A su vez, a lo largo de los tres encuentros en la cordillera se repasaron narrativas digitales, el uso de redes sociales y la IA como herramientas que permiten simplificar los mensajes y, en consecuencia, captar público.