Campaña de Mamografías y PAP en el hospital de Rawson

Con el fin de fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer de mama y de cuello uterino, la Secretaría de Salud de Chubut realizará el martes 15 de septiembre en el Hospital Subzonal “Santa Teresita” de Rawson, una campaña de Mamografías y PAP.

En ese sentido, las mamografías continuarán efectuándose durante los sábados restantes de septiembre y octubre, de 8 a 14 horas, ampliando las posibilidades de acceso al estudio.

La propuesta estará destinada a mujeres mayores de 40 años, quienes podrán realizarse la mamografía sin necesidad de presentar un pedido médico. La atención será mediante turnos programados, y ante cualquier consulta las interesadas deben dirigirse al Servicio de Rayos.

Jornada de Papanicolaou

También el martes 15 de septiembre de 8:30 a 16 horas, se realizará una jornada de Papanicolaou (PAP) en el consultorio de Ginecología del Hospital Santa Teresita.

La atención estará destinada a mujeres de entre 25 y 65 años, y se llevará a cabo por orden de llegada.

Desde el hospital recordaron que la realización periódica de estos estudios permite detectar posibles lesiones de manera temprana, y acceder oportunamente a los controles y tratamientos correspondientes.