Buscan promocionar a Chubut como locaciones audiovisuales



La Subsecretaría de Cultura de Chubut lleva adelante un relevamiento de locaciones audiovisuales en distintos puntos del territorio provincial, con el objetivo de identificar, registrar y sistematizar escenarios que puedan resultar de interés para el desarrollo de futuras producciones cinematográficas y audiovisuales.

La iniciativa tiene como uno de sus principales objetivos incorporar distintas zonas de la provincia al Buscador de Locaciones de Argentina Film Commission, perteneciente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), una herramienta destinada a facilitar a productores, realizadores y equipos especializados la búsqueda de escenarios para sus proyectos.

Al mismo tiempo, el trabajo permitirá conformar una base propia de información sobre las locaciones existentes en Chubut, que podrá ser ampliada progresivamente con nuevos espacios y localidades de las diferentes regiones de la provincia.

Primera etapa del relevamiento

En esta primera etapa, el relevamiento se concentró principalmente en la Meseta y la Cordillera chubutense, donde se realizó la identificación y documentación de distintos paisajes y escenarios naturales y territoriales con potencial para recibir producciones audiovisuales.

Entre los lugares relevados se encuentran el Valle de los Altares, El Maitén, Cushamen y Gualjaina, cuyas características y diversidad permiten ampliar el registro de alternativas disponibles para proyectos cinematográficos y audiovisuales.

La información obtenida permitirá contar con material organizado y sistematizado que podrá ser utilizado posteriormente por productores, realizadores y equipos de búsqueda de locaciones interesados en conocer las posibilidades que ofrece Chubut para el desarrollo de sus producciones.

Incorporación de más localidades

Esta primera instancia constituye el punto de partida de un trabajo que continuará incorporando nuevas localidades, paisajes y espacios de interés de todo el territorio chubutense.

De esta manera, la Provincia busca avanzar progresivamente hacia un relevamiento integral de sus locaciones, fortaleciendo las herramientas disponibles para el sector y posicionando a Chubut como un territorio con una amplia diversidad de escenarios y posibilidades para el desarrollo de proyectos cinematográficos y audiovisuales.