Avanza la última etapa de la obra de finalización de la Doble Trocha Madryn-Trelew

La Secretaría de Infraestructura y la Administración de Vialidad Provincial de Chubut inició los trabajos de la última etapa para finalizar la Doble Trocha Puerto Madryn-Trelew, una obra que estuvo inconclusa durante 18 años y se está llevando a cabo en el marco del Plan Galina.

Actualmente se encuentran en ejecución los trabajos correspondientes a la última fase del proyecto, con fecha estimada de finalización para los próximos meses y una inversión provincial de $ 8.059.682.737.

Las tareas que se desarrollan contemplan la construcción de la colectora que unirá el sector que va desde los predios de dos mayoristas ubicados en la zona hasta el puesto de Gendarmería Nacional, los ingresos al DILOT (Distrito Logístico Trelew) y al Centro de Interpretación del Dinosaurio.

Además, los trabajos incluyen la construcción del nuevo Pórtico de Acceso a Trelew, que contará con lectores de patentes y cinemómetros, la mejora de la iluminación en los accesos a Trelew y a Puerto Madryn, la señalización y la colocación de barandas metálicas. Para esta etapa se prevé la ejecución de aproximadamente 9.500 toneladas de mezcla asfáltica.

La inversión provincial

La finalización de la Doble Trocha fue financiada con fondos provinciales, en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, un mecanismo que permitió cancelar deudas con el Estado Nacional a cambio de la realización de obras.

La etapa 1, correspondiente a la finalización del tramo central de la traza, se ejecutó entre marzo y noviembre de 2025, con una inversión de $ 4.787.476.250. Los trabajos incluyeron la utilización de 8.100 toneladas de asfalto, la pavimentación de banquinas, la finalización de retornos y la colocación de nuevas barandas metálicas.

En la etapa 2, correspondiente a la finalización de la rotonda de acceso a Puerto Madryn, se invirtieron $ 3.924.499.885. Los trabajos se desarrollaron entre noviembre de 2025 y marzo de 2026 e incluyeron movimiento de suelo, capas asfálticas de base negra y rodamiento con 13.200 toneladas de mezcla, calce de banquinas, ejecución de cordones en isletas y cantero central, colocación de barandas metálicas y señalización vertical.

En la etapa 3, correspondiente a la finalización del acceso a Trelew, que se ejecutó desde abril de 2026 hasta la fecha, se realizó una inversión de $ 3.341.914.620. Los trabajos contemplaron el fresado de la capa de rodamiento existente, ejecución de base negra y rodamiento con 10.500 toneladas de mezcla, calce, ensanche y pavimentación de banquinas, finalización de retomes y la ejecución del nuevo ingreso al Aeropuerto Internacional de Trelew.

Con la etapa final, actualmente en marcha, el Gobierno del Chubut alcanza una inversión total acumulada de $ 20.113.573.492 para concluir una obra que estuvo paralizada durante años, reafirmando el compromiso de una gestión basada en la eficiencia, la transparencia y la trazabilidad de cada peso invertido en infraestructura para los chubutenses.