Discusión familiar termina con el incendio de la vivienda

Un incendio afectó una vivienda ubicada en la intersección de las calles Marconi y Michael Jones deTrelew, luego deuna discusión entre un hombre y su padre. Según la información aportada por Bomberos Voluntarios, tras el conflicto, el hombre habría provocado intencionalmente el fuego.

Las llamas comenzaron en una habitación que era utilizada como depósito, donde la familia almacenaba mercadería que comercializaba.

Tras recibir el aviso a través del Comando Radioeléctrico de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios dispuso la salida del Móvil 28, a cargo del comandante García, acompañado por el comandante Vistoso y el oficial ayudante Urra, quienes trabajaron en el lugar para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propague a otras viviendas.