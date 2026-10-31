Aumenta la tarifa de gas en noviembre

La tarifa de gas aumenta 2,17% desde el domingo, según se desprende de los nuevos cuadros tarifarios publicados este viernes por los organismos reguladores.

Por otra parte, Energía informó que se prorrogó el consumo base bonificable en 200 kWh, igual que en septiembre y octubre (según el cronograma original, el bloque era de 150 kWh entre septiembre y noviembre).

A su vez, se mantiene la bonificación del 50% general + 25% extraordinaria, es decir 75% de descuento sobre la energía para quienes cumplan los requisitos de los Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF).

En el caso del gas natural se prorroga la bonificación general del 50%, igual que en octubre (según el cronograma original del SEF, debía ser 0%), más 24,25% extraordinaria, es decir 74,25% de descuento.

La tarifa de electricidad se actualiza todos los meses con una fórmula que combina los precios mayoristas (IPIM) y los precios al consumidor (IPC).

“El aumento de este mes se explica porque el IPIM subió, por el efecto en los costos de la guerra en Medio Oriente”, señalaron desde Energía.