Ante la caída de créditos hipotecarios, más bancos bajan tasas

Los créditos hipotecarios profundizaron su caída con un desplome acumulado interanual del 47% en el primer semestre del 2026. En este marco, la decisión del Gobierno de instrumentar una línea de financiamiento con un tope de tasa UVA más el 7,5% con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) desencadenó una fuerte reacción de las entidades bancarias para reactivar el mercado de la vivienda única. El análisis detallado de economistas.

En los primeros seis meses del año, se registraron 11.607 altas hipotecarias frente a 20.035 en el mismo período del 2025, según lo reflejó un relevamiento reciente que monitorea las actualizaciones del sector.

Este derrumbe superó ampliamente la baja observada en el mercado inmobiliario en general. Las escrituras en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sufrieron descensos interanuales del 7,8% y del 0,2%, respectivamente, durante el primer semestre. Por el contrario, las operaciones con hipoteca retrocedieron un 32,6% y un 37,2%.

La receta de Caputo

Ante este escenario, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, instrumentó una herramienta dirigida a los bancos y sus líneas de financiamiento hipotecario por hasta $2 billones mediante la utilización de recursos del FGS.

En la primera licitación, 13 entidades financieras adjudicaron fondos. Como condición para operar con dichos recursos, las líneas de crédito no pueden superar una tasa máxima equivalente a UVA más 7,5%.

Asimismo, deben otorgarse a un plazo mínimo de 15 años por un monto máximo de 150.000 UVA y destinarse exclusivamente a la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda. La implementación de este esquema impulsó a varias entidades bancarias a reducir sus tasas de interés.

Tras el anuncio oficial, uno de los movimientos más fuertes se dio en un banco privado de nombre francés, que decidió reducir su tasa a la mitad: pasó del 15% al 7,5%. Pero la entidad también modificó otra de las principales barreras de entrada al crédito y bajó de $5 millones a $3 millones los ingresos mínimos requeridos para solicitarlo.

Otro privado de origen español, por su parte, redujo del 9,5% al 7,5% la tasa para clientes que acreditan el sueldo en la entidad. Además, contempla un plazo máximo de hasta 20 años y ofrece financiamiento hasta el 70% del valor de tasación y/o escrituración.

En tanto, una de las bancas nacionales que en su nombre hace homenaje al sur argentino también modificó sus condiciones y llevó la tasa del 9,7% al 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.

Fuente: Crónica