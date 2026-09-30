«Ampliar el Hospital deber ser una obra prioritaria para Madryn», planteó Zonza Nigro



Conseguir un turno en el Hospital Zonal Dr. Andrés Ísola se convirtió en una dificultad cotidiana para muchos vecinos de Puerto Madryn. En este establecimiento se realizan más de 100 mil atenciones por año y se concentra cerca del 60% de la atención médica de la ciudad.

“Conseguir un turno en nuestro hospital es cada vez más difícil. No podemos naturalizar que tantas familias encuentren obstáculos para acceder a la atención médica”, advirtió Carlos Zonza Nigro.

En las últimas décadas, la población de Puerto Madryn creció más de un 70%. Sin embargo, ese crecimiento no fue acompañado por una ampliación integral de la infraestructura hospitalaria ni por un fortalecimiento suficiente de los centros de atención primaria. “Tenemos prácticamente el mismo hospital para una ciudad que cambió por completo.

La infraestructura sanitaria tiene que crecer al ritmo de la población y responder a las necesidades actuales de los vecinos”, sostuvo. Zonza Nigro destacó la calidad humana y profesional de quienes trabajan en el sistema público, pero señaló que desarrollan su tarea con salarios insuficientes, falta de recursos y una demanda cada vez mayor.

“Madryn cuenta con profesionales de excelencia y trabajadores profundamente comprometidos. Necesitamos cuidarlos, mejorar sus condiciones laborales y brindarles el equipamiento y los recursos que necesitan para atender adecuadamente”, afirmó.

También vinculó la situación sanitaria con el deterioro del empleo y de los ingresos familiares. Cuando la economía se retrae, explicó, más personas deben recurrir al hospital y a los centros de salud porque ya no pueden sostener una cobertura privada. “La falta de trabajo no es solamente un problema económico: es uno de los principales determinantes sociales de la salud.

Cuando una familia pierde sus ingresos, también se deterioran sus condiciones de vida y aumentan las dificultades para acceder a la atención”, señaló.

Finalmente, Zonza Nigro planteó la necesidad de revisar el orden de prioridades al momento de definir las obras estratégicas de la ciudad.

“No se trata de poner la salud en contra del asfalto, sino de ordenar las prioridades. Si miles de vecinos tienen dificultades para conseguir un turno, fortalecer el hospital y los centros de salud debe ocupar un lugar central. Es hora de cuidar a quienes cuidan y de poner la salud entre las verdaderas prioridades de Madryn”, concluyó.