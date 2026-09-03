Alumnos de Madryn hicieron una cooperativa gastronómica



Alumnos de la Escuela N° 2701 que conforman la asociación denominada COOPESCA recibieron sus certificados. La iniciativa busca ampliar lo elaborado en la institución y proyectarlo hacia el mercado local y provincial, fortaleciendo el vínculo entre la educación, la producción y el desarrollo de nuevas experiencias de trabajo.

La Cooperativa Escolar “COOPESCA” de Puerto Madryn es un proyecto integrado por 15 estudiantes de la Escuela N° 2701 que busca fortalecer la formación productiva dentro de la comunidad educativa.

La iniciativa está conformada por alumnos de distintos cursos del último año, quienes participan activamente en la organización y el desarrollo de las distintas propuestas productivas que se llevan adelante en la institución. Y la misma se desarrolla en el entorno de la escuela, que cuenta con las tecnicaturas de Técnico Químico y Técnico en Tecnología de los Alimentos, orientaciones que permiten a los estudiantes incorporar conocimientos y experiencias vinculadas directamente con los procesos de producción.

Actualmente, parte de la producción se realiza a partir de las cosechas obtenidas en la propia huerta de la escuela. Entre los productos que elaboran los estudiantes se encuentran pan de zapallo, mermelada de zapallo, conservas y productos de limpieza, combinando la formación técnica con experiencias concretas de producción.

Uno de los principales objetivos de los directivos y de los integrantes de la cooperativa es consolidar el proyecto para avanzar en la comercialización de los productos elaborados por los estudiantes, generando nuevas oportunidades para que puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación.

La iniciativa busca, además, ampliar su producción y proyectarse hacia el mercado local y provincial, fortaleciendo el vínculo entre la educación, la producción y el desarrollo de nuevas experiencias de trabajo.

Certificación oficial

En este marco, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Educación de Chubut reconoció oficialmente a la cooperativa de estudiantes, en un acto que contó con el acompañamiento del intendente de la ciudad, Gustavo Sastre; la subsecretaria de Recuperación y Promoción del Empleo, Ayelén Ferreyra y el subsecretario de Asociativismo y Economía Social, Exequiel Villagra, quienes participaron de la entrega de los certificados a los estudiantes que integran la cooperativa escolar.

Al respecto, el subsecretario de Asociativismo y Economía Social, Exequiel Villagra, destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y señaló: “El reconocimiento de COOPESCA representa mucho más que una formalidad, es poner en valor el trabajo que vienen realizando los estudiantes y brindarles herramientas para que puedan conocer, desde la práctica, cómo funciona una organización cooperativa”.

En esa línea, Villagra indicó: “Queremos que los jóvenes puedan vincular lo que aprenden en la escuela con experiencias concretas de producción, organización y trabajo colectivo. Este proyecto tiene un enorme potencial porque permite que los estudiantes sean protagonistas de todo el proceso, desde la elaboración hasta la posibilidad de comercializar sus propios productos”.