Alerta por la alta mortandad de ballenas en la temporada 2026



Ante el alarmante aumento de mortandad de crías de ballenas, el Gobierno del Chubut realiza un seguimiento de los varamientos de ejemplares de ballena franca austral registrados durante la temporada 2026, a partir de un trabajo coordinado con la comunidad científica y los grupos de investigación especializados en el estudio y monitoreo de la especie.

De todas formas, y ante la aparición de ejemplares sin vida en las costas, desde Provincia afirmaron que los eventos de mortalidad de individuos de ballena franca austral se registran todos los años y pueden formar parte de la dinámica natural de una población que se concentra en elevado número en los golfos norpatagónicos durante su temporada de reproducción y cría, especialmente en el Golfo Nuevo.

Al tiempo que buscaron dar tranquilidad asegurando que “los registros históricos y el monitoreo sostenido permiten observar que la cantidad de ejemplares muertos puede variar entre temporadas e incluso dentro de una misma temporada”. Por este motivo, dicha variabilidad, afirmaron, debe ser considerada al momento de analizar los registros de mortalidad, evitando interpretaciones basadas exclusivamente en la comparación puntual de un determinado período.

Asimismo, de acuerdo con los resultados del último censo de ballena franca austral correspondiente a la temporada 2026, oficialmente señalaron que los registros disponibles no evidencian por sí mismos una tendencia de disminución de la población, sino una variabilidad interanual, con fluctuaciones que pueden producirse de una temporada a otra.

Evaluación y análisis de los ejemplares

Cada ejemplar hallado es registrado y, siempre que las condiciones ambientales y logísticas, así como el estado de conservación del animal, lo permiten, es evaluado por especialistas y equipos de investigación que trabajan de manera coordinada en el estudio y monitoreo de la especie.

De acuerdo con las observaciones realizadas hasta el momento y la información disponible, no se identificaron evidencias que permitan atribuir la mortalidad registrada a factores de origen antrópico. De manera preliminar, se considera como hipótesis de trabajo que la situación es producida por una bacteria común en el agua de mar que puede causar afección sistémica en ballenatos, un hecho que se ha producido en otros lugares del mundo.

“Desde el Gobierno Provincial estamos realizando un seguimiento permanente de cada uno de los varamientos registrados durante esta temporada, trabajando de manera articulada con especialistas y equipos científicos. Vamos a continuar acompañando los estudios y análisis correspondientes”, señaló el secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera.

Trabajo conjunto con la comunidad científica

El Estado Provincial mantiene una comunicación y articulación permanente con la comunidad científica y los grupos de investigación especializados para realizar el seguimiento de los varamientos registrados durante la presente temporada.

El trabajo comprende la recopilación de información, el relevamiento de los ejemplares y la obtención de muestras y evidencias. Asimismo, la Provincia brinda colaboración económica y logística para facilitar las tareas de campo, el traslado y procesamiento de las muestras y los análisis científicos correspondientes.

Estas acciones buscan fortalecer el análisis de los eventos registrados y contribuir a la identificación de las posibles causas de muerte y de los factores asociados a los episodios de mortalidad observados durante la temporada 2026.