Buscan a una mujer desaparecida en Comodoro Rivadavia



La División Búsqueda de Personas de la policía del Chubut pidió colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Luciana Daniela Llanos, una mujer de 37 años que no regresó a su casa.

Según informó la fuerza, Llanos fue vista por última vez el jueves 10 de septiembre, en inmediaciones del barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia.

Desde entonces no hay novedades sobre su ubicación. La búsqueda se activó de inmediato y los efectivos recorren la zona para reunir pistas que permitan establecer adónde fue. Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre las circunstancias en las que se ausentó ni sobre la ropa que llevaba puesta.

La División Búsqueda de Personas trabaja con los datos aportados por familiares y allegados, y solicita la colaboración de cualquier vecino que pueda aportar información. Quienes hayan visto a Luciana Daniela Llanos o cuenten con algún dato que ayude a localizarla pueden comunicarse con la policía.

La fuerza no difundió aún un número telefónico específico, pero recordó que cualquier información puede acercarse a la comisaría más cercana. La mujer mide aproximadamente 1,60 metros, tiene cabello castaño oscuro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul y una campera negra. La investigación continúa y no se descarta ninguna hipótesis. La policía mantiene abierta la línea de contacto para recibir testimonios que permitan dar con su paradero.