Vaca Muerta: Figueroa impulsa el valor agregado local en Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, aseguró que la estrategia provincial para fortalecer la economía es agregar valor en origen a los recursos naturales y avanzar con una mayor industrialización vinculada a Vaca Muerta. Durante una entrevista radial, destacó proyectos para la producción de GNL, caños flexibles y el aprovechamiento de arenas neuquinas, además de rechazar el uso de los ríos Limay y Negro para transportar materiales de fractura.

“El camino es agregar valor en origen para ser competitivos”, afirmó Figueroa al explicar el rumbo productivo de su gestión, con foco en generar inversiones, empleo y nuevas capacidades industriales dentro de la provincia.

El mandatario señaló que la comarca petrolera de Cutral Có y Plaza Huincul atraviesa una etapa de recuperación a partir de proyectos que buscan ampliar la cadena de valor de la actividad hidrocarburífera.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentra la puesta en marcha de una fábrica de caños flexibles en Plaza Huincul, cuya inauguración está prevista para agosto. Según Figueroa, el proyecto impulsado por empresarios locales tendrá un fuerte impacto sobre la industria vinculada al petróleo y permitirá desarrollar proveedores dentro de Neuquén.

Además, destacó la instalación de una planta separadora de gases para la producción de GNL cerca de Cutral Co, una obra que demandará nuevas inversiones y la generación de puestos de trabajo.

“Ahí agregamos valor hoy, sumamos valor al fracturar la roca y al separar los gases”, explicó el gobernador al referirse a la importancia de que parte del proceso productivo quede radicado en la provincia.

En relación con la logística de Vaca Muerta, Figueroa puso en valor el potencial de las arenas neuquinas, un insumo utilizado en la actividad de fractura hidráulica. Indicó que empresas como Tecpetrol y Vista ya utilizan arena extraída de zonas como Ramón Castro y Santo Domingo.

Para mejorar el traslado de este recurso, el Gobierno neuquino trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de Río Negro en un estudio que analiza alternativas logísticas, entre ellas la posibilidad de utilizar el transporte ferroviario.

El objetivo es encontrar sistemas más eficientes para movilizar materiales necesarios para la producción hidrocarburífera y reducir costos asociados a la operación de los yacimientos.

En ese marco, Figueroa rechazó la posibilidad de utilizar los ríos Limay y Negro como vías de navegación para transportar arena destinada a la actividad petrolera. El gobernador sostuvo que esos recursos naturales deben preservarse y continuar vinculados al ambiente, el turismo y el uso recreativo de la población.

“De ninguna manera un recurso como lo es el Limay lo vamos a entorpecer de esta manera”, expresó.

El mandatario remarcó que el desarrollo económico debe avanzar junto con una política de cuidado ambiental. “Soy amigo del progreso, soy amigo del desarrollo, pero siempre con el cuidado del ambiente”, concluyó.

Con estas iniciativas, Neuquén busca consolidar un modelo productivo basado en la industrialización local de los recursos de Vaca Muerta, con mayor participación de empresas provinciales, generación de empleo y nuevas oportunidades de inversión.