Soja y petróleo fueron los motores de las exportaciones del primer semestre

Las exportaciones de bienes alcanzaron los US$ 49.511 millones en el primer semestre de 2026, lo que representó un aumento interanual de 24,6%.

La evolución del período se explicó por el incremento de 9,0% en el índice de precios y de 14,2% en el índice de cantidades respecto al primer semestre de 2025.

Según el INDEC, la clasificación de complejos exportadores tiene como finalidad vincular las materias primas y los productos no elaborados, semielaborados o terminados de una misma cadena productiva, a partir de una reclasificación de la nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

Esta óptica aporta un análisis alternativo de las exportaciones y su relación con los distintos sectores productivos.

Los complejos exportadores representaron el 93,6% de las ventas totales al exterior del período.

En particular, los complejos soja, petrolero-petroquímico, maicero, automotriz, oro y plata, carne y cuero bovinos, triguero, girasol, pesquero, y litio concentraron el 78,4% del total de las exportaciones.

Dentro de estos complejos hubo un mayor crecimiento en las exportaciones de litio, con 186,3%; girasol, con 128,7%; oro y plata, con 56,8%; y petrolero-petroquímico, con 43,7%.

Los principales 50 productos (de un total de 4.712 comercializados) concentraron el 79,5% de las exportaciones totales de bienes.

En el complejo soja, los principales productos exportados fueron harina y pellets de la extracción del aceite de soja (23040010) y aceite de soja en bruto, incluso desgomado (15071000).

En el petrolero-petroquímico, se destacaron los aceites crudos de petróleo (27090010); aprovisionamiento de combustibles y lubricantes a buques y aeronaves (99980100); y gas natural en estado gaseoso (27112100).

En el maicero predominó el maíz en grano (10059010), mientras que en el complejo automotriz se destacaron los vehículos para transporte de mercancías, de peso total con carga máxima menor o igual a 5 toneladas (87042190).

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) representaron el 86,8% de las ventas totales del complejo, seguidas por el 11,3% de productos primarios (PP) y el 2,0% de manufacturas de origen industrial (MOI).

El 45,9% de las exportaciones correspondió a harina y pellets de soja, por un valor de USD 4.168 millones; el 39,3% a aceite de soja, por USD 3.566 millones; el 11,3% a porotos de soja, por USD 1.024 millones; y el 3,6%, a biodiésel y otras exportaciones –salvados, moyuelos, lecitinas, glicerol, entre otros productos–, por un total de USD 323 millones.

La balanza comercial fue superavitaria en USD 6.936 millones y registró una caída interanual de 1,1%, atribuible al incremento en las ventas de 5,7% y a la suba de 36,1% en las importaciones.

Los tres principales países concentraron el 36,8% de las exportaciones del complejo.

La harina y pellets de soja se dirigió mayoritariamente a los siguientes destinos: ASEAN, por un valor de USD 1.155 millones; Unión Europea, por USD 820 millones; y Medio Oriente, por USD 747 millones.

Los porotos de soja tuvieron como principal destino a China, por un total de USD 951 millones. Por último, las exportaciones de biodiésel se dirigieron en su totalidad a la Unión Europea, por un valor de USD 95 millones.

Los porotos de soja tuvieron como principal destino a China, por un total de USD 951 millones. Por último, las exportaciones de biodiésel se dirigieron en su totalidad a la Unión Europea, por un valor de USD 95 millones

Complejo petrolero-petroquímico

Este complejo fue el segundo en importancia en lo que respecta al porcentaje de participación en el total de exportaciones de bienes.

Asimismo, en el período analizado, las ventas alcanzaron un valor récord en la serie 2002-2026.

El 83,5% correspondió a petróleo; el 9,9%, a gas; y el 6,5%, a productos petroquímicos

La balanza comercial fue superavitaria en USD 6.034 millones y registró un aumento interanual de 83,9%, como resultado de un crecimiento de 43,7% en las exportaciones y una reducción de 12,1% de las importaciones.

En lo que respecta a la concentración, el 52,0% de las ventas del complejo se dirigió a tres países.

Las zonas económicas USMCA, con USD 1.877 millones, y una participación de Estados Unidos del 99,3%; “Resto de ALADI”, con USD 1.750 millones; y Mercosur, con USD 1.509 millones y una participación de Brasil del 48,6% constituyeron los principales destinos del complejo.