Hallan 29 tipos de desechos humanos en el fondo marino del Atlántico argentino

Un reciente estudio llevado a cabo por científicos del CONICET puso de manifiesto una preocupante situación en el fondo marino del Atlántico argentino; la investigación descubrió 29 tipos de desechos humanos ocultos en las profundidades marinas, encendiendo las alarmas en la comunidad ambiental internacional.

El estudio, publicado en la revista especializada Frontiers in Marine Science, se realizó en tres cañones submarinos situados en la Patagonia argentina. Utilizando el avanzado robot subacuático SuBastian, los investigadores capturaron imágenes en alta definición de estas áreas remotas, a profundidades entre 400 y 4.000 metros, demostrando cómo la basura humana ha transformado drásticamente estos hábitats naturales.

Qué encontraron

Entre los residuos más prevalentes encontrados se incluyen plásticos comerciales, como envoltorios, recipientes y bolsas. También se hallaron numerosos restos de artes de pesca desechadas, incluidas redes y líneas. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue un cassette de video VHS encontrado en perfecto estado a 2.000 metros de profundidad.

Los expertos destacan que el fondo marino actúa como un sumidero permanente. La falta de luz solar y oxígeno en estas áreas significa que los plásticos pueden tardar siglos en descomponerse. Los peces y otros organismos confunden estos contaminantes con alimento, lo que altera los hábitats biológicos de manera irreparable.

Además, los científicos explican que estos desechos no provienen de una única fuente local. Las corrientes del Atlántico Sur arrastran la basura desde la plataforma continental hacia las fosas oceánicas. Una respuesta integral, que incluya estrictas regulaciones internacionales sobre navegación y pesca comercial, es esencial para mitigar esta crisis ambiental.