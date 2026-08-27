Inspeccionaron el yacimiento de Vaca Muerta en el que murieron dos operarios

La fiscal Eugenia Titanti realizó una inspección en el yacimiento Rincón del Mangrullo, en Añelo, en el contexto de la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal (MPF) por la muerte de dos personas mientras trabajaban en el lugar, comprendido en Vaca Muerta.

El procedimiento se llevó a cabo este miércoles, en el que también participaron el asistente letrado del MPF, Luciano Vidal, y personal del área de Siniestros de Bomberos de la provincia, personal policial de la Comisaría 10.ª de Añelo y del Departamento de Seguridad Personal, y funcionarios provinciales de la Subsecretaría de Ambiente.

El objetivo fue recorrer el lugar del hecho ocurrido el pasado 25 de agosto, entrevistar a personas que estuvieron en el momento en el que ocurrió o con intervención posterior —médicos, policías, un camionero, personal del yacimiento, entre otros—, además de indagar sobre el funcionamiento de la planta.

“Después de esta inspección comenzamos con el análisis de la documentación y protocolos aplicables en la operación de la planta, lo cual ya fue solicitado a las autoridades pertinentes”, indicó Titanti.

Informe preliminar

El MPF ya tiene en sus manos el informe preliminar requerido a Bomberos, el cual especificó que el análisis se efectuó sobre la Planta USP 2, Yacimiento Rincón del Mangrullo, operado por la empresa YPF, en la cual están emplazadas dos estructuras de tipo manifold, que, en “la industria petrolera, es un sistema compuesto por tuberías, válvulas y conexiones destinados a unificar, desviar o regular el flujo de fluidos entre múltiples fuentes y un destino en común”, se puntualiza en el escrito.

En base a la información recolectada hasta el momento, la observación de “la rotura y agrietamiento del caño de 12 pulgadas de la línea manifold del cardinal Este” y el “desplazamiento de elementos por la onda expansiva producida por la liberación súbita de energía”, podrían indicar que en el lugar se habría originado probablemente una “explosión mecánica a raíz de una sobrepresión en dicho conducto”.

A su vez, el escrito también destaca que, desde esta instancia, “se descarta que en el sitio se haya originado una explosión química, debido a que no se localizaron signos de combustión en los elementos circundantes”.

En el lugar fallecieron los empleados Jonathan David Meliqueo y Cristian Latorre, cuyas autopsias, realizadas por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, confirmaron que murieron como consecuencia de traumatismos producidos en el contexto de la explosión.