Estatales: La pérdida del poder adquisitivo supera el 30%

El último informe del Observatorio del Salario de ATE INDEC advirtió que los ingresos no alcanzan para cubrir los consumos mínimos de una familia tipo y que el endeudamiento y la informalidad laboral profundizan el deterioro social. Para los trabajadores estatales, la pérdida de poder adquisitivo ya pasó el 30% en lo que va de la gestión libertaria.

En números

ATE compartió el último Informe Mensual correspondiente a julio de 2026 del Observatorio del Salario que lleva a cabo la Junta Interna de ATE en el INDEC que concluyó que el sueldo mínimo para una familia debería haber sido de $2.558.677 y que la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 30% desde la asunción de Javier Milei.

Raúl Llaneza, Secretario General de la Junta Interna de ATE en el INDEC, explicó: “El informe muestra que, lejos de mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores, el programa económico continúa trasladando los costos del ajuste hacia los hogares. En julio, una familia integrada por dos adultos y dos hijos en edad escolar necesitó $2.558.677 para cubrir sus consumos mínimos: $876.365 para alimentación y $1.682.312 para otros bienes y servicios básicos”. Y agregó: “El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 2,1% en julio, por encima del 1,9% registrado en junio, acumulando 19,3% en los primeros siete meses del año y 33,8% interanual. Para el Observatorio, la persistencia de los aumentos convive con salarios que no alcanzan, pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y un creciente endeudamiento de las familias”.

El informe analizó, además el nivel de inflación interanual, el endeudamiento familiar, la situación contractual de las y los estatales, incluída la realidad de las y los monotributistas en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo. Además, subrayó que el organismo debe ser independiente de todo gobierno de turno para sostener su credibilidad.

Reclamo

El salario del caso testigo que toma de referencia el Observatorio del organismo (SINEP Nivel D, Grado 0) evidencia una pérdida de aproximadamente 30% de su poder de compra desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza. Y alerta que para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 sería necesario un aumento inmediato del 42%. En una perspectiva más amplia, el salario que en diciembre de 2015 era de $10.191 debería alcanzar actualmente $1.782.225, pero llega apenas a $756.396: una pérdida del 57,3% del poder adquisitivo.

El informe también rechaza el discurso oficial del gobierno que responsabilizó a las familias por su grave situación de endeudamiento y lo asoció al insuficiente nivel de ingresos. “Cuando el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas, las familias recurren al crédito para llegar a fin de mes” advirtió Llaneza.

A su vez, el Observatorio puso el foco en los efectos de la precarización laboral en el Estado y evidenció un porcentaje del 44,2% de informalidad laboral, la falta de concursos periódicos y el sostenimiento de formas precarias de contratación que deterioran las condiciones de ingreso y estabilidad en el empleo público.

El documento incorporó además la defensa de la independencia técnica del INDEC y demandó la actualización metodológica del IPC. También rechazó cualquier modificación del Convenio Colectivo de Trabajo en el sector que perjudique a las y los trabajadores.

ATE reclama la apertura de la paritaria para recomponer el salario de forma urgente, un bono de emergencia, y políticas concretas de parte del Gobierno nacional para enfrentar la grave situación de endeudamiento de los hogares, con crédito accesible y de bajo costo y reducción de las tasas de interés.