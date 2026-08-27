Revelan que la deuda pública de Chubut superó los $1,5 billones

El stock de deuda pública provincial informado por Chubut alcanzó los $1.518.029 millones al 30 de junio de 2026, más del doble de los $719.225,4 millones registrados al cierre de marzo.

La diferencia entre ambos cortes fue de $798.803,6 millones, equivalente a un aumento nominal del 111,1% en apenas tres meses.

La comparación, sin embargo, necesita una precisión fundamental: el incremento contable no debe interpretarse automáticamente como dinero nuevo disponible para gastar. El segundo trimestre incorporó el Bono 2036 y reflejó conversiones a pesos de obligaciones en moneda extranjera, amortizaciones y modificaciones en la composición del endeudamiento.

El informe distingue dos grandes bloques. Por un lado, la deuda directa de la Administración Central, que alcanzó los $1.500.343,9 millones. Por otro, otros pasivos por $17.685 millones, principalmente sentencias judiciales sin consolidar.

El Bono 2036 cambió por completo la estructura

El principal factor detrás del salto fue la aparición del Bono 2036, valuado en el cuadro oficial en $975.000 millones.

La planilla utiliza para ese título un tipo de cambio de $1.500 por dólar, por lo que el monto contabilizado equivale a los USD 650 millones de la emisión.

A esa obligación se agregó un saldo de $254.807,4 millones correspondiente al BOCADE, el título internacional anterior de la provincia.

En conjunto, los títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera sumaron $1.229.807,4 millones. Esa sola categoría representó:

El 82% de la deuda directa de la Administración Central.

de la Administración Central. El 81% de toda la deuda pública provincial, incluyendo los otros pasivos.

Al cierre de marzo, los títulos internacionales sumaban $361.054,6 millones, correspondientes al BOCADE. Entre ambos cortes, esa categoría aumentó en $868.752,8 millones, un 240,6%.

Ese aumento no fue igual al crecimiento neto de la deuda porque, simultáneamente, se redujeron otras obligaciones, especialmente títulos locales.

Fuente: VibraNews