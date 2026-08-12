Registran en América el mayor número de casos de sarampión de los últimos 22 años

Todo el continente americano atraviesa el peor año de sarampión en más de dos décadas, con 47.459 casos confirmados en 2026 y brotes que continúan activos en varios países, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La cifra, correspondiente a datos disponibles hasta el 18 de julio, es la más alta registrada en la región desde 2004 y supera en más de tres veces los 15.011 casos notificados durante todo 2025.

Además, al menos 44 personas han muerto este año a causa de la enfermedad, frente a 32 durante el año pasado.

Ante esta situación, la OPS mantiene en “muy alto” el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en las Américas y ha pedido a los países intensificar la vacunación, detectar rápidamente los casos sospechosos y actuar de inmediato ante los brotes.

Cuatro países concentran el 95% de los casos

En conjunto, Guatemala, México, Estados Unidos y Perú concentran alrededor del 95% de los casos confirmados este año.

Guatemala registra actualmente el mayor número de casos de la región, con 30.371 y 26 muertes. Le sigue México, con 12.255 casos y 17 fallecimientos. Mientras que Estados Unidos ha notificado 2260 casos y Perú 1277.

Canadá, por su parte, ha registrado 1107.

Aunque algunos de los principales brotes comienzan a mostrar señales de desaceleración, el virus continúa circulando y también se han detectado casos en nuevas zonas geográficas.

Falta de vacunación

La OPS señala que detrás de la situación se encuentran las brechas de vacunación, la acumulación de personas susceptibles y la elevada movilidad de la población, incluidos los viajes internacionales y los grandes eventos, que pueden facilitar la propagación del virus dentro de los países y entre ellos.

También preocupa el impacto desproporcionado sobre comunidades que enfrentan mayores dificultades para acceder a los servicios de salud, entre ellas poblaciones indígenas y otros grupos con bajas coberturas de vacunación.

“El sarampión no da margen a la complacencia. Sabemos cómo detenerlo: alcanzar altas coberturas de vacunación, detectar cada caso sospechoso de manera temprana y responder con rapidez para cortar las cadenas de transmisión”, afirmó Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunizaciones de la OPS.

Al menos un 95% de cobertura

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y puede transmitirse por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda.

Además de fiebre alta, tos y erupciones en la piel, puede provocar complicaciones graves como neumonía, encefalitis, ceguera e incluso la muerte.

Los niños demasiado pequeños para recibir su primera dosis, las personas sin vacunar o con esquemas incompletos y las poblaciones migrantes, desplazadas e indígenas se encuentran entre los grupos con mayor riesgo.

Para interrumpir la transmisión, la OPS recomienda alcanzar y mantener una cobertura de al menos el 95% con dos dosis de la vacuna contra el sarampión.

El aumento de casos en las Américas se produce además en un contexto de mayor circulación de la enfermedad a nivel mundial. Hasta julio, se habían notificado a la Organización Mundial de la Salud más de 186.000 casos confirmados, un 12% más que durante el mismo periodo de 2025.

La OPS aseguró que continuará apoyando a los países para ampliar la vacunación y la vigilancia epidemiológica, especialmente en las zonas donde el virus sigue circulando y entre las poblaciones con mayores brechas de inmunización.