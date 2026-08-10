Posadas será la sede de la 3ª Convención de Empresarios Jóvenes en el Turismo

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) presentó oficialmente, en la Casa de Misiones de la Ciudad de Buenos Aires, la 3ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo FAEVYT que se llevará a cabo los días 13 y 14 de noviembre en

Posadas.

La presentación contó con la presencia del ministro de Turismo de Misiones José María Arrúa. El presidente de la FAEVYT Andrés Deyá, el director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo de la Nación Pablo Cagnoni, la presidenta de la Regional AMAT Misiones FAEVYT Sandra Lezcano y el titular de la Comisión de Jóvenes FAEVY Ariel Giménez Bacur, además de importantes referentes del sector.

Objetivos

En el encuentro, Andrés Deyá señaló: «La Convención representa nuestra apuesta al futuro del turismo. Queremos brindarles a los jóvenes empresarios herramientas, capacitación y oportunidades para generar vínculos que potencien sus proyectos y fortalezcan toda la actividad. Posadas será el escenario ideal para seguir construyendo una dirigencia comprometida, innovadora y con una mirada federal. La constante profesionalización de los agentes de viajes es uno de los pilares de FAEVYT y la Convención de Jóvenes es un encuentro que llegó para quedarse y que edición tras edición se consolida».

Por su parte, José María Aurrúa destacó: «Para Misiones es un orgullo recibir la 3era Convención de Empresarios Jóvenes de FAEVYT. Somos la provincia con la población más joven de la Argentina y creemos profundamente en el talento y el protagonismo de las nuevas generaciones. Queremos que quienes nos visiten descubran que Misiones es mucho más que las Cataratas: Posadas, San Ignacio, Santa Ana y cada uno de nuestros destinos tienen experiencias innovadoras para ofrecer.

Nuestro desafío es que los agentes de viajes vivan la provincia, se inspiren y luego la elijan para que sea una opción de sus pasajeros.»

Cronograma

La primera jornada estará dedicada a la formación, con una agenda integrada por un panel sobre sustentabilidad, un panel de emprendedurismo, ambos moderados e integrados por jóvenes referentes del sector, además de conferencias sobre Inteligencia Artificial y habilidades blandas, temáticas fundamentales para el desarrollo de las empresas turísticas en el contexto actual.

En tanto, la segunda jornada propondrá una experiencia de team building, con actividades especialmente diseñadas para fomentar el trabajo en equipo mientras los participantes conocen y viven la identidad de Posadas y de la provincia de Misiones, integrando la cultura, la naturaleza y la oferta turística local. La elección de Posadas como sede responde al trabajo conjunto entre FAEVYT, la Comisión FAEVYT Joven y el destino anfitrión, que reunirá durante dos días a representantes de todo el país en un espacio pensado para impulsar el crecimiento de los jóvenes empresarios y fortalecer el futuro del turismo argentino.

Bajo el lema «El turismo evoluciona. Vos también», la tercera edición de la Convención reafirma el compromiso de FAEVYT con el desarrollo de las nuevas generaciones de empresarios, promoviendo un espacio donde la formación, la innovación y el trabajo colaborativo sean protagonistas.