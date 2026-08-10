Cae la venta de insumos para la construcción

En julio el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, exhibió un descenso de 0,81% mensual desestacionalizado y una baja de 6,5% interanual.

En los primeros siete meses de 2026 las empresas del Grupo Construya despacharon al mercado interno una cantidad de productos 0,6% inferior a la del período enero-julio de 2025.

«En julio los despachos de insumos se mantuvieron casi en el mismo nivel que alcanzaron durante el segundo trimestre del año. En Construya consideramos que este comportamiento obedeció a factores transitorios y que en los próximos meses la demanda de insumos exhibirá una leve recuperación, en la medida que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, en especial que se registre una importante reducción en las tasas de interés de los créditos.», expresaron desde Construya.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: ACERBRAG, PEISA, Ferrum S.A.; PAREXKLAUKOL S.A., Cambre S. A., entre otras.

Es conveniente aclarar que el ISAC que se publicó está referido al mes de junio de 2026, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de julio 2026.