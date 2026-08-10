Un hombre fue apuñalado y se encuentra grave

Un hombre fue detenido durante la madrugada del domingo como el presunto autor de una puñalada en el cuello a un conocido en la zona de chacras de Km. 17, en Comodoro Rivadavia.

La detención se produjo minutos después del ataque, luego de que la madre del sospechoso se comunicara con la policía para reportar la situación. Según la información brindada, la mujer manifestó a las autoridades que su hijo había llegado alterado a su domicilio portando un cuchillo. Además, indicó que previamente había estado consumiendo alcohol con un vecino, con quien habría mantenido una fuerte discusión. Por otra parte, la víctima del ataque también aportó información clave antes de ser hospitalizada.

El hombre herido alcanzó a señalar a un allegado como la persona que lo habría agredido con un arma blanca, lo que reforzó la línea investigativa sobre el detenido. El hecho ocurrió alrededor de la 1:20, cuando un vecino alertó sobre la situación tras observar a un hombre ingresar al patio interno de una vivienda. Posteriormente, encontró a la víctima con una grave herida junto a un tráiler ubicado en un lote lindante.

Personal policial llegó al lugar y le realizó los primeros auxilios al herido, que presentaba una importante pérdida de sangre. Un equipo médico lo trasladó de urgencia al hospital local, donde ingresó con una lesión de gravedad y pronóstico crítico.

La Fiscalía intervino en el caso y dispuso que el sospechoso permanezca detenido mientras avanza el proceso. La investigación busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión y determinar la responsabilidad del acusado en el hecho.

En el lugar del ataque trabajaron efectivos de Criminalística y de la División de Investigaciones. Los peritos realizaron diversas tareas, incluyendo la toma de fotografías, planimetrías y un croquis detallado de la escena del crimen, además de secuestrar elementos para su posterior análisis.

Fuente: Del Mar Digital.