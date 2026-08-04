LEY DE TIERRAS - MESA POLÍTICA - PATRICIA BULLRICH

Ley de tierras en la Mesa Política

La Mesa Política del Gobierno volvió a tomar contacto este martes luego de dos semanas con un tema principal de conversación: las negociaciones en marcha para la sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, más conocida como Ley de Tierras.

De acuerdo a fuentes oficiales contrastadas por Agencia Noticias Argentinas, el órgano repasó el estado y los avances de cada proyecto que impulsa la administración libertaria y trazó una hoja de ruta para las próximas semanas. Todo a lo largo de dos horas y sin foto tras el encuentro.

La iniciativa que coloca topes para la compra de tierra por parte de extranjeros ocupó buena parte de la conversación. En el oficialismo, pese a las discrepancias con aliados, aseguraron que se votará en el Senado este jueves, tal como estaba previsto desde un comienzo.

También, hubo acuerdo para que a mediados de agosto la Cámara de Diputados trate el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la iniciativa de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Se trata de dos textos prioritarios para el presidente Javier Milei.

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