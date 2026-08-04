DESPIERTA CHUBUT - LUKA JONES

Luka Jones firmó el pase

El intendente de 28 de Julio Luka Jones se incorpora al frente conducido por el gobernador Nacho Torres a través del partido Primero Chubut, liderado por Gustavo y Ricardo Sastre.

Torres recibió este martes en la Casa de Gobierno al jefe comunal. Discutieron cuestiones vinculadas al desarrollo de la localidad valletana y repasaron el avance de distintas obras impulsadas por el Gobierno Provincial, entre ellas la puesta en valor del Matadero Municipal, proyectos de infraestructura educativa y acciones para dar respuesta a la demanda habitacional de la comunidad.

Según se apuntó, si bien provienen de espacios políticos distintos, encontraron una agenda común basada en la defensa de los intereses de Chubut y el compromiso de acompañar el crecimiento de las localidades del Valle Inferior del Río Chubut.

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