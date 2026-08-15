Por el Día del Niño presentan una obra infantil en el Centro Cultural Provincial en Rawson

Como parte del Mes de las Infancias, este sábado 15 de agosto se presentará en Rawson la obra de teatro infantil “Bon Appétit, Majestad: Chef en Apuros”, interpretada por la compañía Estudio de Arte Marejada, bajo la dirección de Silvina Mena.

La función tendrá lugar a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Provincial (CCP). La obra propone una experiencia participativa que combina actuación, baile, canto y magia, invitando a grandes y chicos a sumergirse en las aventuras de un chef muy particular. Humor, música y diferentes sorpresas serán parte de una historia especialmente pensada para compartir y disfrutar en familia.



Actividades en distintas localidades

La función en el CCP marcará además el cierre de la primera quincena de actividades impulsadas por la Provincia en el marco del Mes de las Infancias, que durante agosto viene recorriendo diferentes localidades chubutenses con alternativas culturales y recreativas.

Durante las primeras semanas del mes, la programación llegó a Cholila, Aldea Las Pampas, Río Pico y Dolavon, entre otras localidades, con la participación del Cine Móvil, el Bibliomóvil y la Ludoteca Provincial, generando espacios de encuentro y acercando el cine, la lectura y el juego a niños y familias de distintos puntos del territorio.