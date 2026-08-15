Cómo ver en directo el caudal y el entorno de las Cataratas

El Parque Nacional Iguazú habilitó una transmisión en vivo desde un punto estratégico del área protegida, ofreciendo una vista privilegiada de la Isla San Martín y del gran arco de saltos del Circuito Superior, permitiendo observar las Cataratas del Iguazú en tiempo real desde cualquier lugar del mundo.

La propuesta permite seguir distintos aspectos del entorno, como ser el caudal del río Iguazú y sus variaciones; los cambios en el color del agua según condiciones naturales; y el estado meteorológico de la zona en tiempo real.

El contenido está disponible en el canal de YouTube “Parque Nacional Iguazú Oficial”, accesible tanto desde Argentina como desde otros países.

Una herramienta para visitantes y científicos

La transmisión en vivo no solo ofrece una alternativa para quienes desean contemplar el paisaje sin estar físicamente en el parque, sino que también funciona como herramienta de monitoreo ambiental. Permite observar cómo los cambios climáticos y el caudal del río afectan el entorno protegido.

Además, esta iniciativa se convierte en un recurso educativo para escuelas y universidades, que pueden utilizar las imágenes en tiempo real para enseñar sobre biodiversidad, conservación y fenómenos naturales.

Cupo máximo

Por otra parte, desde el Parque Nacional Iguazú anunciaron un cupo máximo de 8.000 visitantes por día para las Cataratas. La medida busca morigerar el impacto ambiental; reorganizar el uso de los principales circuitos en temporada alta; proteger la flora y fauna nativa; y reducir el ruido, el desgaste de pasarelas y el deterioro de servicios sanitarios.

Esta decisión se apoya en estudios de capacidad de carga turística, realizados por biólogos, guardaparques y especialistas en conservación, quienes alertaron sobre la saturación en las sendas principales.

Impacto ambiental y social

La transmisión en vivo y la regulación del turismo forman parte de una estrategia integral de conservación:

– Conciencia ambiental: al mostrar el estado del parque en tiempo real, se sensibiliza a la sociedad sobre la importancia de cuidar los ecosistemas.

– Acceso inclusivo: personas que no pueden viajar tienen la posibilidad de disfrutar del paisaje de manera virtual.

– Turismo responsable: el cupo diario asegura que la experiencia de los visitantes sea más ordenada y menos invasiva para el entorno.