Hasta el domingo continúa la Feria del Libro en Madryn

Hasta este domingo 16 de agosto continuará, en las instalaciones de la Escuela N° 710 “Hermana Sara Carbajal” de Puerto Madryn una nueva edición de la Feria Municipal del Libro.

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre remarcó la importancia de tener y sostener una Feria del Libro “pública, abierta y accesible, que es también una manera concreta de democratizar la cultura: acercar los libros y la lectura a nuestra comunidad, acompañar a quienes empiezan a escribir, generar espacios para nuestras editoriales y emprendedores y, fundamentalmente, crear nuevos lectores. Esta Feria no es un hecho aislado, es parte de un engranaje cultural que venimos construyendo y sosteniendo como política pública, entendiendo que la cultura genera encuentro, pensamiento, identidad y comunidad”.

Además, el Jefe Comunal destacó nuevamente la sinergia entre el Municipio, el sector privado y la sociedad civil que permite arribar a eventos de la significación de la Feria.