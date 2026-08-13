Un trabajador resultó herido al explotar una válvula de petróleo

Un trabajador petrolero debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de sufrir un grave accidente laboral este miércoles por la tarde.

El operario resultó herido luego de la explosión de una válvula de petróleo de unos 50 kilos, que impactó directamente en su rostro.

El trabajador fue trasladado en una ambulancia e ingresó a la guardia del Hospital Regional cerca de las 18:40.

Los profesionales médicos constataron un politraumatismo de cráneo y una herida en la zona del labio. Permanecía internado bajo atención médica y en evaluación de su evolución.