Tenía pedido de captura y fue detenido en Comodoro Rivadavia

Un hombre de 29 años que tenía un pedido de captura vigente fue detenido por personal policial en Comodoro Rivadavia.

El procedimiento ocurrió, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaban tareas de patrullaje en la zona de Camino a la Caballeriza, en la zona alta del barrio Pietrobelli.

Durante el recorrido, los agentes avistaron a un ciudadano respecto del cual tenían conocimiento previo de que registraba un pedido de captura vigente. Por este motivo, procedieron a su inmediata detención y posterior traslado a la dependencia policial.

El detenido reviste la condición de condenado en instancia federal, circunstancia que dio origen a la orden de captura que pesaba sobre él.