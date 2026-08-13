El Banco Central comprará al menos otros US$10.000 millones antes de las elecciones

El Gobierno nacional anticipó que el Banco Central buscará sumar al menos US$10.000 millones a las reservas internacionales antes de las elecciones, con el objetivo de fortalecer la posición externa del país de cara al calendario electoral de 2027.

La estrategia fue planteada por el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien señaló durante una entrevista que la autoridad monetaria continuará comprando divisas en el mercado cambiario.

El anuncio se vincula con el programa de acumulación de reservas que lleva adelante el BCRA. En el esquema monetario definido para 2026, el organismo había contemplado compras por unos US$10.000 millones, con la posibilidad de ampliar ese monto si aumentaba la demanda de dinero y las condiciones del mercado cambiario lo permitían.

“Este año acordamos comprar US$10.000 millones en reservas. Ya estamos en casi US$14.000 millones. De acá a la elección vamos a comprar US$10.000 millones más”, afirmó el funcionario durante Experiencia IDEA Rosario, un conclave que juntó a empresarios en la Bolsa de Comercio de Rosario.

La decisión también busca reforzar la capacidad del Gobierno para afrontar los compromisos financieros que tendrá la Argentina durante el próximo año, en un contexto en el que el calendario electoral puede incrementar la incertidumbre en los mercados.

El fortalecimiento de las reservas aparece, así, como uno de los principales objetivos económicos de cara a 2027. “Enfrentamos el 2027 en condiciones completamente diferentes, pero completamente diferentes”, señaló.

“Vamos a llegar con más reservas, con superávit fiscal consolidado, con superávit de cuenta corriente, con la inflación bajando y la economía creciendo”, aseguró Daza, entrevistado por Santiago Mignone, presidente de IDEA.

Según el esquema del Banco Central, las compras de divisas deben realizarse de manera compatible con el funcionamiento del mercado cambiario. El programa establece que la intervención diaria estará vinculada a una participación del 5% del volumen operado y contempla la posibilidad de realizar compras en bloque cuando las condiciones del mercado lo permitan.

El anuncio implica, de esta manera, que el Gobierno pretende continuar acumulando dólares incluso después de haber avanzado en el cumplimiento de las metas previstas para este año. La estrategia apunta a llegar al período electoral con una posición de reservas más sólida y mayor margen de maniobra frente a eventuales episodios de volatilidad cambiaria.