Messi donó 80.000 euros para la reconstrucción por los incendios forestales en España

Lionel Messi realizó una donación de 80.000 euros para colaborar con la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, afectada por un devastador incendio forestal que arrasó más de 27.000 hectáreas y obligó a evacuar o confinar a unas 56.000 personas.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, agradeció públicamente el gesto en sus redes sociales: “Leo Messi ha donado 80.000 € para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”.

El impacto del incendio

El fuego destruyó viviendas, afectó infraestructuras y dejó una huella profunda en los ecosistemas locales. Aunque los incendios ya están controlados, los bomberos y agentes forestales continúan con tareas de remate y vigilancia.

Las autoridades advierten que persisten riesgos por caída de árboles, cables y estructuras dañadas, por lo que se pide máxima precaución a los vecinos que regresan a sus hogares.

Plataforma de donaciones

La Comunidad de Madrid habilitó la plataforma sierradonas.comunidad.madrid como canal único y seguro para recibir aportaciones solidarias.

Los ciudadanos y empresas pueden colaborar mediante transferencia bancaria, tarjeta o Bizum, en coordinación con CaixaBank.

La trayectoria solidaria de Messi

La donación se suma a una larga lista de acciones solidarias impulsadas por el futbolista a través de la Fundación Leo Messi, creada en 2007. En 2020 donó 500.000 euros a hospitales de Argentina para la compra de respiradores y material sanitario frente al COVID-19.

Ese mismo año aportó un millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona y a otros centros españoles.

En Valencia colaboró con otro millón para ayudar a las víctimas de la DANA.

Como embajador de UNICEF desde 2010, apoyó programas educativos en Siria y ayudas tras el terremoto en Haití.

También participó en campañas de asistencia tras los terremotos en Venezuela, junto a su esposa Antonela.