Medalla de bronce para Los Leones en el Mundial de Hockey

La selección argentina de hockey sobre césped masculino, Los Leones, le ganó por 2 a 1 a Países Bajos e hizo historia al conseguir su segunda medalla de bronce en un Mundial de Hockey. Los goles para el elenco nacional los marcaron Tomás Domene y Matías Rey, mientras que para los neerlandeses convirtió Floris Middendorp.

La victoria de Los Leones cierra un fin de semana de éxitos para el hockey argentino, ya que el sábado Las Leonas, las jugadoras de la selección femenina, se consagraron campeonas en la gran final del Mundial de Hockey, al ganarle 3-1 en los penales a Países Bajos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este domingo, después de la ajustada derrota ante Alemania por 2-1 en las semifinales, Los Leones se repusieron y lograron la medalla de bronce, tal como lo hicieron en el Mundial de La Haya 2014.

Argentina llegó a esta nueva edición mundialista en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado en la 5° posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26.

Lograron su clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped tras consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En ese certamen ganaron los cinco partidos, con 47 goles convertidos y sólo uno en contra.

La edición de 2026 fue la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino, que viene de ser noveno en el certamen que se llevó a cabo en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023.

Fuente: Página 12