Frustran robo a una joyería en Puerto Madryn



Este domingo, en horas de la madrugada, el Centro de Monitoreo Urbano de Puerto Madryn alertó sobre la activación de alarma por detección de movimientos sísmicos en la Joyería Lord, 25 de Mayo 155. Al girar la cámara domo, se observó que desde el lugar se retiraba un Fiat Uno blanco.

Se coordinó un operativo cerrojo y se logró ubicar el rodado estacionado en Gobernador Maíz 572, sin ocupantes.

Se solicitó colaboración y se sumaron efectivos de Sección Operaciones Policiales, de las comisarías 2ª, 3ª y 4ª y del GRIM, quienes verificaron los techos de los inmuebles de las inmediaciones. Se logró la detención de Leonardo Javier L., de 33 años, en el patio interior de Gomería Kumho (Avenida Gales 425) y del ciudadano chileno Juan Domingo Q. J., de 55 años, en el techo de una vivienda lindante sobre Avenida Gales

En compañía del propietario de la joyería se verificó el interior del local, sin que se constataran daños ni faltantes. También llegó la encargada del comercio, lindante Reina Batata: había daños en la chapa del techo y en la pared interior de ese inmueble.Se presume que los autores intentaron dañar la pared del local para acceder a la joyería.

Fiscalía dispuso que los aprehendidos permanezcan detenidos hasta la audiencia de control de detención. El vehículo secuestrado queda alojado en el patio interno de Comisaría 2ª para diligencias de requisa.

Por lo pronto se secuestraron una mecha para pared, un cortafierro, auriculares inalámbricos, una batería de equipo HT, dos equipos de comunicación de mano y una mochila con herramientas.