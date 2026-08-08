Los incendios en California arrasaron el 17,6% de secuoyas gigantes en Sierra Nevada

Las secuoyas gigantes, árboles emblemáticos de la región occidental de Sierra Nevada en California, han evolucionado convivir con el fuego a lo largo de milenios. Sin embargo, los recientes incendios forestales han desbordado esta relación natural, poniendo en riesgo su supervivencia.

El fuego ha sido tradicionalmente un aliado de estas impresionantes secuoyas, ayudando a liberar sus semillas y preparando el terreno para nuevas generaciones. Contrariamente, los incendios contemporáneos han devastado cerca del 17,6% de los árboles adultos desde 1984, con la mayoría de estas pérdidas ocurriendo después de 2015.

El problema radica en la intensidad y extensión de los incendios actuales, que han convertido lo que antes eran fuegos beneficiosos en devastadores muros de llamas. Entre 2015 y 2024, el fuego ha consumido el 82% del hábitat de estos bosques, una cifra alarmante comparada con el 24% durante el periodo de 1910 a 2014.

Las secuoyas, adaptadas para sobrevivir incendios de baja o moderada intensidad, ahora enfrentan fuegos que alcanzan sus copas, destruyendo ejemplares semilleros vitales. Este cambio drástico amenaza la capacidad de regeneración y continuidad de estos ecosistemas únicos.

Investigaciones recientes han revelado que unos 12.340 árboles de gran tamaño han sucumbido a las llamas, definiendo estos como aquellos con un diámetro mayor a 107 centímetros a la altura del pecho. Estas cifras podrían subestimarse, ya que el impacto total de los incendios puede tardar años en manifestarse completamente.

La historia de las secuoyas es una lección sobre el balance ecológico. Árboles que sobrevivieron a más de 60 incendios en mil años ahora enfrentan un régimen de fuego desconocido que está alterando dramáticamente su entorno.

Un Futuro Incierto para las Secuoyas

El estudio indica que el 13% del hábitat natural de las secuoyas está en riesgo de desaparición local, lo que no implica extinción global, pero sí la pérdida en regiones específicas donde los semilleros no sobreviven. Un 8% de estos territorios se encuentra en alto riesgo.

Solo el 26% de las áreas estudiadas tiene alta resistencia a incendios severos, mientras que un 38% posee resistencia moderada. El resto varía entre baja resistencia y áreas ya perdidas por incendios intensos.

Las estrategias de restauración están en marcha, con la Giant Sequoia Lands Coalition liderando esfuerzos de restauración en 44 de los 94 bosquetes desde 2022. Esta iniciativa incluye quemas prescritas, dirigidas por comunidades tribales, y plantación de especies autóctonas.

En 2025, se plantaron 65.345 árboles autóctonos, sumando más de 682.000 desde 2022. A pesar de estos esfuerzos, la superficie dañada es vastísima y el tiempo para actuar es limitado.

El reto no es simplemente extinguir las llamas, sino restaurar el papel ecológico del fuego sin permitir que se transforme en una fuerza destructiva. La clave está en combinar tratamientos de aclareo con fuego prescrito para proteger estos bosques milenarios. Equilibrioecológico

Este análisis completo y las estrategias para la conservación de las secuoyas gigantes se publicaron en la revista Fire Ecology.