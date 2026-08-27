Las Leonas van por la final del Mundial ante Australia

Las Leonas enfrentarán este jueves desde las 15.30 (hora argentina) a Australia, con el objetivo de conseguir el pasaje a la final y volver a disputar el partido por el título cuatro años después de haber sido subcampeonas en España-Países Bajos 2022.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026 se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, y podrá verse en vivo por ESPN y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto tras finalizar en el primer puesto del Grupo F de la segunda fase.

Argentina comenzó el Mundial con un empate frente a Estados Unidos y posteriormente consiguió dos victorias ante Alemania y Escocia, respectivamente, resultados que le permitieron avanzar como líder de su primera zona.

Ya en la siguiente instancia, Las Leonas arrastraron el triunfo 3-2 frente a las alemanas y luego golearon 3-0 a España para asegurarse anticipadamente un lugar entre las cuatro mejores del mundo.

El último partido fue el empate 0-0 contra Bélgica, una de las anfitrionas y tercera del ranking mundial, que le permitió a la Argentina terminar primera de su grupo con siete puntos.

Ese liderazgo también le permitió permanecer en Wavre para disputar la semifinal y evitar un traslado hacia Países Bajos.

Australia, por su parte, terminó segunda del Grupo E y volverá a cruzarse con una Selección argentina con la que protagonizó varios capítulos importantes en la historia de los Mundiales.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió precisamente en una semifinal: en Perth 2002, Las Leonas derrotaron 1-0 a Australia con gol de Soledad García y posteriormente vencieron a Países Bajos para conquistar el primer título mundial de su historia. Aunque, las australianas habían sido previamente verdugas de Argentina en la final de Dublín 1994, cuando se impusieron 2-0, y volvieron a ganar 4-2 en el Mundial de Utrecht 1998.

El conjunto argentino llega además con Agustina Gorzelany como una de sus principales armas en el córner corto y con una estructura que se mostró sólida defensivamente durante toda la competencia.

Argentina buscará alcanzar su tercera final consecutiva en los grandes torneos internacionales, luego de haber disputado la definición del Mundial 2022 y conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.