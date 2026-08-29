Empezaron a capacitar a los docentes de Chubut sobre IA

El Ministerio de Educación de Chubut llevó adelante el pasado sábado 21 de agosto la instancia presencial de la capacitación “IA en Acción, con Melina Masnatta”, una propuesta formativa destinada a fortalecer las capacidades docentes para la integración pedagógica de la Inteligencia Artificial en las prácticas de enseñanza.

El encuentro se desarrolló en el auditorio de la Escuela N° 759 de Trelew y marcó el cierre de la primera cohorte, desarrollada durante la primera mitad del año.

Una jornada de intercambio y aprendizaje

La actividad reunió a docentes de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Gaiman y Telsen, entre otras localidades, quienes compartieron experiencias, reflexiones y proyectos surgidos a partir del recorrido formativo. La jornada permitió recuperar los aprendizajes construidos durante la capacitación y generar un espacio de intercambio sobre las posibilidades y desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en los ámbitos educativos.

La capacitación estuvo a cargo de Melina Masnatta, reconocida especialista en innovación educativa y tecnologías emergentes, que acompañó a los docentes en esta instancia de formación y reflexión. Su presencia representó una valiosa oportunidad para profundizar el abordaje de las nuevas tecnologías desde una perspectiva pedagógica, crítica y responsable.

La propuesta forma parte del Programa Provincial de Inteligencia Artificial Educativa, impulsado por el Ministerio de Educación provincial con el objetivo de acompañar a los equipos docentes en la incorporación de herramientas y metodologías que permitan enriquecer las propuestas de enseñanza. En este marco, el programa promueve no solo el conocimiento instrumental de la tecnología, sino también el desarrollo de capacidades para tomar decisiones pedagógicas frente a un escenario educativo en transformación.

El interés generado por la temática también se reflejó en los resultados de la primera cohorte, que alcanzó un porcentaje de aprobación cercano al 80%, una cifra que se ubica por encima de la media registrada en este tipo de propuestas formativas.

Una política que continúa y se amplía

Durante el encuentro estuvieron presentes el ministro de Educación, José Luis Punta; el subsecretario de Planeamiento y Políticas Educativas, Martín Larmeu; el director de Tecnología Educativa, Ricardo Pavéz; y la representante de Relaciones con la Comunidad de ALUAR, María Eugenia Besson. La empresa acompaña el desarrollo de esta propuesta y reafirma, de este modo, su compromiso con el fortalecimiento educativo, la innovación y la generación de oportunidades para las instituciones de la provincia.

El Programa Provincial de Inteligencia Artificial Educativa contempla distintas líneas de formación que abordan la tecnología desde diferentes perspectivas. Además de “IA en Acción”, el Ministerio de Educación desarrolla capacitaciones orientadas al diseño y construcción de bots educativos, destinadas a brindar a los docentes herramientas y conocimientos para crear recursos pedagógicos basados en Inteligencia Artificial.

Con el cierre de esta primera cohorte, la propuesta continúa desarrollándose en las distintas regiones de la provincia, con nuevas capacitaciones que permitirán ampliar progresivamente las oportunidades de formación para docentes y equipos institucionales.

De esta manera, el Ministerio de Educación avanza en una política transversal que busca que la Inteligencia Artificial sea incorporada al sistema educativo desde las realidades y necesidades de cada comunidad, promoviendo nuevas experiencias, recursos y estrategias al servicio de la enseñanza y el aprendizaje.