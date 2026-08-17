La actividad metalúrgica registró un descenso del 4,4% interanual en julio

La actividad metalúrgica en Argentina registró una variación interanual negativa del 4,4% durante el mes de julio, según un informe sectorial.

Con este resultado, acumula una contracción de 5,5% en lo que va del año, operando en niveles que la industria define como “un piso históricamente bajo”.

En la comparación con el mes anterior la producción presentó un incremento del 0,1%.

A pesar de este leve movimiento mensual, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 39,2%, lo que representa una caída de 6,0 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025 y refleja un uso acotado del aparato productivo.

Los datos surgen del informe mensual elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) y que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El documento confirma que el escenario industrial actual mantiene características recesivas similares a los períodos de salida de la pandemia de 2020.

En el análisis sectorial, la mayoría de los rubros mostraron retrocesos. Los sectores de Bienes de Capital (-9,5%) y Maquinaria Agrícola (-7,7%) encabezaron las bajas, seguidos por Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,3%) y Equipamiento Médico (-3,9%).

El único rubro con signo positivo fue Autopartes, que creció 1,9% mensual, aunque mantiene una baja acumulada del 3,1% en el último semestre.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, detalló que “la producción metalúrgica continúa estancada, con índices de productividad históricamente bajos, que configura un escenario de mucha incertidumbre que nos permita avizorar un sendero de recuperación”.

Asimismo, el directivo señaló que la baja demanda afecta la operatividad y que “se torna vital el desarrollo de herramientas tendientes a promover la inversión para de este modo poder sostener el empleo en todo el entramado industrial”.

A nivel geográfico, la caída afectó a todas las provincias analizadas. Córdoba registró el retroceso más pronunciado con un 7,9%, seguida por Buenos Aires con un 5,8%.

Por su parte, Mendoza y Entre Ríos mostraron bajas de 4,6% y 4,2% respectivamente, mientras que Santa Fe presentó la caída más acotada del conjunto con un 3,8%.

Finalmente, el nivel de empleo del sector registró una caída interanual de 2,2%.

Las expectativas para el corto plazo son de cautela, ya que 7 de cada 10 empresas no prevén cambios en sus niveles de producción para el próximo trimestre.