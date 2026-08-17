Puerto Madryn rindió homenaje al general José de San Martín

Puerto Madryn conmemoró este lunes el 176° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín, en un acto realizado en la plaza central de la ciudad que lleva el nombre del prócer.

La actividad reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos que se acercaron para participar del homenaje al Libertador de Argentina, Chile y Perú, cuya figura ocupa un lugar central en la historia nacional.

Durante la ceremonia se pronunciaron distintos discursos alusivos a la fecha. Entre ellos estuvo el del viceintendente de Puerto Madryn, Martín Ebene, quien participó del acto oficial junto con integrantes de la Asociación Sanmartiniana, institución dedicada a preservar y difundir el legado del general San Martín.

El aniversario del fallecimiento de San Martín constituye una de las principales fechas del calendario patrio argentino. El general murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, a los 72 años, después de haber encabezado una de las campañas militares más trascendentes de la historia de América del Sur.

Los discursos estuvieron acompañados por una serie de intervenciones artísticas que aportaron un marco cultural a la ceremonia.

Como parte del programa, se presentó el ballet Estampa Cuyana, con una propuesta vinculada a las tradiciones culturales de la región cuyana. También participó el coro Aikén, que sumó su repertorio al homenaje.