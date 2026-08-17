Un jubilado fue estafado por falsos pastores y le robaron medio millón de pesos

Un importante avance logró la División Policial de Investigaciones (DPI) Comarca Andina en una causa por tentativa de estafa y hurto que tuvo como víctima a un adulto mayor de El Maitén. Tras una rápida investigación, se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Fonavi de El Bolsón, donde fueron recuperados $500.000 en efectivo.

El hecho se había registrado el pasado viernes por la mañana. De acuerdo con la información incorporada a la investigación, los presuntos autores se habrían presentado como pastores evangélicos para ganarse la confianza de personas mayores y, mediante el engaño, acceder a su dinero.

La investigación fue llevada adelante por la DPI Comarca Andina, con intervención del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo. El trabajo permitió reunir elementos vinculados al ilícito, identificar personas y vehículos y avanzar hasta el domicilio donde finalmente se realizó el procedimiento.

Durante el allanamiento, además del dinero denunciado como sustraído, fueron secuestrados otros elementos de interés para la causa. En el lugar también se constató la presencia de una camioneta Chevrolet S10 gris, que habría sido utilizada durante la comisión del hecho.

Una investigación que avanzó en pocas horas

El procedimiento representa un avance significativo para la causa y permitió, especialmente, recuperar el dinero de la víctima. Ahora, la Justicia continúa con las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.

Desde la fuerza destacaron el trabajo investigativo desarrollado a partir de la denuncia, que incluyó seguimiento, identificación de personas y vehículos, recolección de pruebas y coordinación con la Justicia hasta llegar al allanamiento.

Durante el operativo también colaboró personal de la Comisaría 12ª de El Bolsón.

Una modalidad que ya tendría antecedentes

Según información aportada por fuentes de la investigación, se trataría de una pareja que ya contaría con antecedentes en la provincia de Chubut por hechos vinculados a una modalidad similar.

Este dato será ahora analizado dentro de la causa, que permanece en investigación. La situación vuelve a poner el foco sobre maniobras dirigidas especialmente contra adultos mayores, aprovechando la confianza para concretar engaños y acceder a sus bienes.

La investigación comenzó con la denuncia de una víctima y, en pocas horas, permitió llegar a un domicilio de El Bolsón, recuperar el dinero sustraído y sumar nuevos elementos que podrían ser claves para determinar quiénes estuvieron detrás del ilícito