Inició el juicio por la muerte de dos motociclistas

Empezó este lunes en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial de Rawson el debate oral y público respecto de una causa calificada como homicidio culposo, por un hecho ocurrido en noviembre del año 2023 sobre la ruta nacional 25 a pocos kilómetros del acceso a la capital provincial y en el cual perdieron la vida dos motociclistas.

El debate se inició luego que el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar un recurso extraordinario planteado por el Ministerio Público Fiscal y rechazó la suspensión de juicio a prueba en favor del imputado que fuera ordenada en el año 2025 por una jueza penal de Rawson.

El juicio está a cargo de un tribunal unipersonal a cargo de la jueza penal Eve Ponce, en tanto que el MPF está representado por la fiscal general Janet Davies y la defensa técnica de Elián Saucedo está a cargo de la abogada particular Gladys Olavarria.

Alegatos y recusación

En esta primera jornada del debate, las partes han alegado sobre sus distintas visiones sobre la teoría del caso, como también sobre los testigos de parte y las pericias respectivas a deponer en el caso.

La fiscalía sostiene la autoría del hecho y la pretensión punitiva es de tres a seis años y de cinco a diez años de inhabilitación para conducir.

Por su parte, la abogada particular del imputado solicitó la recusación de la fiscal Janet Davies por pérdida de objetividad, planteó que fundamentó en la supuesta intención de omitir a un testigo presencial que podría beneficiar a su defendido, todo ello en el marco del artículo 117 del Código Procesal Penal de la provincia sobre la inhibición y recusación del fiscal actuante.

Ante este planteo, se decidió por parte de la magistrada elevar el planteo a la Fiscal Jefa Laura Castagno a fin de que determine la continuidad o no de la fiscal Davies como acusadora.

Antecedentes del caso

El hecho aconteció en 2023 y terminó con la vida de dos motociclistas que colisionaron de frente contra un automóvil de una empresa de servicios que era conducido por Elián Saucedo, quien fuera imputado por homicidio culposo por conducción imprudente de un automóvil, agravado por las muertes de las dos víctimas que circulaban en las motocicletas.

El imputado había obtenido la suspensión del juicio a prueba en febrero del año 2025, en cuya resolución, la jueza natural de la causa le impuso una serie de pautas de conducta. Es sobre esta resolución que la fiscal presentó un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia y el máximo tribunal resolvió hacer lugar al planteo de la fiscal, ordenando la realización del presente debate.