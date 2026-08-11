Glinski alertó que 290 mil chubutenses quedan fuera del “engañoso” anuncio de Torres



El diputado nacional chubutense José Glinski encendió las alarmas ante la grave crisis de sobreendeudamiento que golpea a las familias en toda la provincia de Chubut, advirtiendo que 1 de cada 4 personas no logra saldar sus deudas y denunciando que esta situación responde a una política deliberada del gobierno de Javier Milei. Asimismo, el legislador cuestionó con dureza el reciente anuncio del gobernador Ignacio Torres, al calificarlo como una medida «engañosa y restrictiva» que alcanzará como máximo a 3.500 personas, dejando desprotegidos a más de 290.000 chubutenses endeudados.

Según datos presentados por el equipo del legislador, la radiografía del crédito en la provincia muestra números alarmantes:

* 1 de cada 4 chubutenses no pudo pagar sus vencimientos en los últimos 90 días.

* Actualmente se registran 74.528 personas en mora efectiva en territorio provincial.

«El endeudamiento familiar se disparó en Chubut y en la Argentina cuando millones de familias dejaron de llegar a fin de mes. No es un error del modelo económico: es uno de sus objetivos. Mientras las familias de nuestra provincia se endeudan para cubrir gastos cotidianos, los amigos del poder se llenan de plata» , aseveró Glinski.

El diputado nacional remarcó que las soluciones anunciadas por Torres carecen de alcance real frente a la escala de la crisis en los barrios chubutenses. Según análisis técnicos sobre los requisitos exigidos por el Gobierno provincial, el programa apenas cubrirá a un porcentaje irrisorio de la población afectada.

«El Gobernador anunció una medida para aliviar la deuda de, como mucho, 3.500 personas. Más de 290 mil chubutenses endeudados quedan afuera. Que no te engañen: Javier Milei te endeuda y Nacho Torres te miente. La usura avanza en nuestra provincia» , enfatizó el diputado.

Glinski sostuvo que la parálisis e inacción ante la morosidad no se debe a la ausencia de herramientas técnicas, sino al bloqueo deliberado que el oficialismo aplica en la Cámara de Diputados de la Nación sobre los proyectos impulsados por la oposición.

Al respecto, recordó que ya se presentaron más de 10 iniciativas orientadas a brindar un alivio integral a los hogares, frenar las tasas usureras y reestructurar deudas familiares frente al impacto de las tarifas y la pérdida de ingresos. Sin embargo, denunció que estas propuestas continúan cajoneadas en las comisiones parlamentarias por decisión del Gobierno nacional.