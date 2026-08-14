COMODORO RIVADAVIA - DETENIDO

Estaba prófugo de la Justicia y fue detenido en Chubut

Personal de la Comisaría Seccional Quinta de Comodoro Rivadavia detuvo el jueves por la noche a un hombre que registraba un pedido de captura y detención vigente dispuesto por la justicia.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 20:00 horas, cuando efectivos policiales realizaban tareas de patrullaje preventivo en inmediaciones de Avenida Chile y calle Schiarriando, en el barrio 30 de Octubre.

Durante el recorrido, los agentes observaron a un ciudadano identificado como V.H.L., a quien reconocieron y sobre quien tenían conocimiento de que pesaba un requerimiento judicial.

Ante esta situación, procedieron a realizarle una inspección corporal y a verificar su identidad. Al ingresar sus datos filiatorios al sistema policial, se confirmó la existencia del pedido de captura y detención vigente, emitido por el juez penal Dr. Cosmoró Martín.

Por disposición judicial, el hombre fue aprehendido en el lugar y posteriormente trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de detenido judicial.

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