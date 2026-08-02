En España, las temperaturas llegan hasta 42 grados

En España alertan sobre la cuarta ola de calor que disparó las temperaturas hasta 42 grados y eleva el riesgo de incendios. Este episodio climático extremo no solo afecta la salud y el bienestar de los ciudadanos, sino que también aumenta significativamente el riesgo de incendios forestales, poniendo en jaque los ecosistemas y las comunidades rurales.

España, caracterizada por su clima mediterráneo, experimenta tradicionalmente olas de calor en verano; sin embargo, en los últimos años, la intensidad y duración de estos eventos han ido en aumento debido al cambio climático.

La actual ola de calor, que comenzó a principios de julio, ha sido una de las más severas en las últimas décadas, con temperaturas que superan ampliamente las medias históricas de la temporada. En algunas localidades, las temperaturas han llegado a marcar los 42 grados, una cifra que resulta especialmente peligrosa para la salud, especialmente en poblaciones vulnerables como ancianos, niños y personas con enfermedades crónicas.

Este incremento en las temperaturas tiene múltiples efectos directos e indirectos. Desde el punto de vista sanitario, el calor extremo puede provocar golpes de calor, deshidratación y agravamiento de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Desde una perspectiva ecológica, el aumento de las temperaturas contribuye a la sequedad de los suelos y vegetación, creando condiciones ideales para la proliferación de incendios forestales.

Olas de calor extremo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la cuarta ola de calor del verano alcance uno de sus momentos más intensos, con temperaturas de hasta 42 ºC, noches tropicales y condiciones muy favorables para la propagación de incendios forestales.

Las altas temperaturas afectarán especialmente al este, sur y buena parte del interior peninsular, donde la combinación de aire muy cálido, baja humedad y viento incrementará el riesgo de fuego hasta niveles muy altos o extremos.

La capital con la temperatura más elevada será Zaragoza, donde los termómetros alcanzarán los 42 ºC. Muy cerca se situarán Ciudad Real, Córdoba, Granada y Teruel, con máximas de 41 ºC.

También se esperan 40 ºC en Jaén, Lleida, Pamplona y Toledo, mientras que ciudades como Sevilla, Albacete o Huesca rondarán los 39 ºC.

En los grandes valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir volverán a superarse ampliamente los 40 grados, consolidando uno de los episodios más cálidos del verano.

Noches tropicales y calor persistente

El calor no dará tregua al caer el sol. La AEMET prevé mínimas de 25 ºC en Jaén y Melilla, mientras que Madrid, Barcelona, Alicante y otras capitales apenas bajarán de los 24 ºC.

En Canarias, la situación también será muy adversa, con máximas superiores a 34-36 ºC y noches excepcionalmente cálidas. En algunas zonas de Gran Canaria las temperaturas nocturnas podrían mantenerse por encima de los 28 ºC.

Estas noches tropicales dificultan el descanso y aumentan el riesgo para personas mayores, enfermos crónicos y otros colectivos vulnerables.

El riesgo de incendios alcanza niveles extremos

El episodio de calor llega acompañado de bajas humedades, calima y un aumento del viento durante las horas centrales del día.

Las rachas del sur y suroeste podrán superar los 30 o 35 km/h, complicando el trabajo de los dispositivos de extinción en caso de nuevos incendios forestales.

Además, el polvo en suspensión reducirá la calidad del aire en el este, sur peninsular, Baleares y Canarias, una situación que puede agravarse en las zonas afectadas por el humo de los incendios activos.

¿Cuándo terminará la ola de calor?

El episodio de calor llega acompañado de bajas humedades, calima y un aumento del viento durante las horas centrales del día.

Según la previsión de la AEMET, el viernes y el fin de semana continuará el ambiente extremadamente cálido, aunque el norte peninsular podría experimentar un ligero descenso de las temperaturas.

Durante el primer fin de semana de agosto, muchas zonas del interior seguirán registrando máximas de entre 39 y 41 ºC, mientras que en Canarias podrían alcanzarse hasta 40 ºC en algunos puntos de Gran Canaria.

A partir del lunes, la llegada de una vaguada atlántica podría favorecer la entrada de aire más fresco y poner fin al episodio, aunque la evolución aún presenta incertidumbre.

La cuarta ola de calor mantiene a gran parte de España bajo condiciones meteorológicas extremas, con temperaturas récord, noches muy cálidas y un elevado riesgo de incendios forestales.

Las autoridades recomiendan limitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse hidratado y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante un episodio que todavía podría prolongarse varios días.